Netzausbau 47/19

Rund 30 Millionen Haushalte können aktuell mit bis zu 250 MBit/s im Web surfen ( www.telekom.de/ausbauticker ).

Wichtiger Hinweis:

Diese Seite wird von der Pressestelle erstellt und betreut.

Wir dokumentieren hier jede Woche unseren Netzausbau.

Wer etwas online buchen oder eine Beratung möchte, muss unsere Kundenwebseite www.telekom.de nutzen. Aus verschiedenen Gründen, u. a. wegen Wettbewerbsrecht und Regulierung, können wir an dieser Stelle keine individuellen Ausbauanfragen beantworten. Dafür besteht die Möglichkeit, sich unter www.telekom.de/schneller als Kunde einzutragen und frühzeitig eine Info zu erhalten, sobald der Ausbau an der dort eingetragenen Adresse abgeschlossen ist.

LTE : Schneller ins Mobilfunknetz

Wer wissen möchte, ob er vom Ausbau profitiert hat, kann auf www.telekom.de/netzausbau seine Mobilfunk-Versorgung prüfen. Auch die Berater in den Telekom Shops und Fachmärkten sowie an der kostenfreien Hotline (0800 330 1000) informieren darüber.

Mit der Aktion "Wir jagen Funklöcher" will die Telekom auch die entlegensten Gebiete Deutschlands mit schnelle LTE versorgen. Die Aktion ist dabei für Gemeinden nicht nur kostenlos - sie können auch proaktiv mithelfen. Der Hashtag in den Sozialen Medien lautet #wjf.

Schnelles Internet: Hier ist es angekommen

Der Glasfaserausbau mit Surfgeschwindigkeiten bis zu 1 GBit/s (1.000 MBit/s) kann ab sofort hier genutzt werden:

Achslach ( Glasfaserkabel bis ins Haus, FTTH ) Ortsteil Aign, Au, Finkenschlag, Frath, Kager, Kogl, Lindenau, Oed, Randsburg, Schreindorf, Weghof und Wolfertsried

Glasfaserkabel bis ins Haus, FTTH Böbing ( Glasfaserkabel bis ins Haus, FTTH )

Glasfaserkabel bis ins Haus, FTTH Erdweg Altstetten, Brand, Eisenhofen Nord, Erdweg Süd, Oberhandenzhofen, Schluttenberg und Welshofen Süd

Fünfstetten ( Glasfaserkabel bis ins Haus, FTTH ) Ortsteil Nußbühl sowie in fünf Einzelgehöften

Glasfaserkabel bis ins Haus, FTTH Geiersthal ( Glasfaserkabel bis ins Haus, FTTH ) Ortsteil Eisberg, Felburg, Fernsdorf, Frankenried, Haidberg, östliche Teile von Hartmannsgrub, Höfing, Holzhaus, Holzwies, Madlholz, Marienthal, Oberberging, Pfranzgrub, Piflitz, Viertlweggrub und Weging

Glasfaserkabel bis ins Haus, FTTH Großenehrich Ortsteil Rohnstedt und Wenigenehrich

Raschau-Markersbach ( Glasfaserkabel bis zum Verteilerkasten, FTTC )

Glasfaserkabel bis zum Verteilerkasten, FTTC Reichenbach/Oberlausitz ( Glasfaserkabel bis zum Verteilerkasten, FTTC ) Ortsteil Biesig, Goßwitz, Meuselwitz, Schöps und Zoblitz

Glasfaserkabel bis zum Verteilerkasten, FTTC

Hier kann adressgenau recherchiert werden: www.telekom.de/schneller .

Schnelles Internet: Hier beginnt der Ausbau

Den Glasfaserausbau hat die Telekom diese Woche in folgenden Kommunen begonnen:

Für Geschwindigkeiten bis zu 1000 MBit/s:

Zachenberg Ortsteil Auhof, Furth, Göttleinsberg, Gottlesried, Hausermühle, Hinterdietzberg, Kleinried, Lämmersdorf, Muschenried, Ochsenberg, Pointmannsgrub und Vorderdietzberg



Für Geschwindigkeiten bis zu 50 MBit/s:

Aken (Elbe) Ortschaften Kühren, Mennewitz, Kleinzerbst und Susigke



Hinweis: In der Regel dauert der Ausbau (je nach Aufwand oder Vertrag) zwischen zwölf bis 36 Monate. Anschließend können die Kunden die neuen Anschlüsse nutzen. Die Ausbaugebiete sind zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht auf der Karte www.telekom.de/schneller abgebildet . Es besteht aber die Möglichkeit sich dort als Kunde einzutragen und eine frühzeitige Info zu erhalten, sobald der Ausbau abgeschlossen ist.

Wer mehr über das Thema "Netzausbau" erfahren will, kann unserem YouTube Kanal " Telekom-Netz " folgen. Hier begleiten wir unseren Netzausbau und Netzumbau in Bild und Ton. Wer aktuell informiert werden will, folgt uns auf Twitter: " telekomnetz ".