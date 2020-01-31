Auf Knopfdruck Service

Knopf für 1001 Möglichkeiten

Ein Mitarbeiter bitte zu Kasse zwei! Ein Mitarbeiter bitte zur Information! Ein Mitarbeiter bitte zur Leergutannahme! Im Handel gibt es viele Situationen, in denen jemand herbeigerufen werden muss: Warenregale nachfüllen, Servicetechniker rufen, eingetroffene Ware abladen oder Abfallcontainer leeren.

Ein intelligenter Knopf kann den Einzelhandel dabei unterstützen. Der "IoT Service Button" startet Abläufe auf Knopfdruck. Beispielsweise

als „Bitte-Abholen-Knopf“ informiert er über volle Mülltonnen oder Leergutautomaten

als „Nachbestell-Knopf“ ordert er verbrauchte Materialien oder Waren am Regal nach

als „Wartungs-Knopf“ ruft er den Servicetechniker für die Reparatur oder Wartung von Kühltheken

als „Anforderungs-Knopf“ lässt er Transportbehälter ins Lager kommen oder schmutzige Ladenflächen reinigen.

Drück‘ mich

Wird der IoT Service Button gedrückt, sendet er eine Meldung an eine Plattform der Telekom im Internet der Dinge (IoT). Die benachrichtigt per SMS oder E-Mail den hinterlegten Adressaten. Parallel schickt sie eine Antwort an den digitalen Knopf mit „Komme sofort“ oder „Servicetechniker ist unterwegs“.

Der IoT Service Button lässt sich innerhalb von fünf Minuten einrichten. Er arbeitet unabhängig von Strom- und Firmennetzen. Das Gerät läuft stromsparend mit handelsüblichen Batterien. Für Hardware und den Betrieb des digitalen Knopfes fallen geringe Kosten an. Er sendet über Mobilfunk. Wo möglich, nutzt er das Maschinen- und Sensorennetz der Telekom. Damit ist der IoT Service Button auch in Einkaufszentren, Lagerhallen oder Kellern einsetzbar.

Mehr Zeit für Kunden

Der IoT Service Button verbessert Prozesse im Handel und setzt dabei Kapazitäten frei. Abläufe brauchen nicht mehr manuell nachverfolgt werden. Damit reduzieren sich die Reaktionszeiten und Prozesskosten. Gleichzeitig wächst die Produktivität des Personals. So wird der Service im Einzelhandel verbessert und Kunden schneller bedient.