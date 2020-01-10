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Auflagen teilweise übererfüllt

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Die Bundesnetzagentur hat heute über die Erfüllung der Versorgungsauflagen der Auktion aus dem Jahr 2015 berichtet. Wir als Deutsche Telekom haben der Bonner Behörde unsere Versorgungsdaten fristgerecht vorgelegt. Daraus wird deutlich, dass die Deutsche Telekom die Versorgungsauflagen in vollem Umfang erfüllt und teilweise sogar übererfüllt hat.

Auflagen teilweise übererfüllt
Die Deutsche Telekom wird ihre Führungsrolle beim Mobilfunkausbau auch in Zukunft wahrnehmen und bestehende Funklöcher sukzessive schließen.

Dies gilt für die bundesweite Haushaltsabdeckung und auch pro Bundesland – ebenso für die wichtigen Verkehrswege. Berücksichtigt ist dabei, dass in den Ländern Rheinland-Pfalz, Saarland und Baden-Württemberg jetzt – dank politischer Unterstützung – auch an den Auslandsgrenzen die Abdeckung mit LTE deutlich und kurzfristig verbessert werden kann. Dem standen bislang Schwierigkeiten der internationalen Koordinierung entgegen.

Die Deutsche Telekom wird ihre Führungsrolle beim Mobilfunkausbau auch in Zukunft wahrnehmen und bestehende Funklöcher sukzessive schließen. In den kommenden vier Jahren werden wir bis zu 10.000 neue LTE-Mobilfunkstandorte bauen, die Hälfte davon im ländlichen Raum. Hinzu kommen mehrere tausend LTE-Erweiterungen an bestehenden Funkmasten.

Autor*in

Andreas Middel

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Veröffentlicht in

Netze Netzausbau Politik und Regulierung