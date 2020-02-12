Digital Sales Assistant: Durchblick in der Datenflut

Ob reine Bequemlichkeit oder mehr Muße bei der Recherche. Ob Schnäppchenjagd am Black Friday und Cyber Monday – der stationäre Einzelhandel hat es nicht leicht, sich gegen die Online-Konkurrenz zu behaupten. Dabei sind die Voraussetzungen für wirtschaftlichen Erfolg nach wie vor gut. Der Umsatz der Top 3 stationären Handelsunternehmen in Deutschland ist noch immer größer als der des gesamten Onlinehandels (56 Milliarden Euro). Auch wenn der E-Commerce sich inzwischen knapp über zehn Prozent Marktanteile sichern kann, bleibt der stationäre Händler die tragende Säule des Einzelhandels. Das zeigt zumindest die Analyse „ Stationärer Einzelhandel Deutschland 2019 “ des EHI Retail Institute. Aber ausruhen gilt nicht, denn aufgrund fehlender 360-Grad-Sicht auf potenzielle Kunden verspielen Unternehmen genau in diesem Bereich noch immer viele Möglichkeiten, Kunden für sich zu gewinnen. Wichtige Informationen werden nach wie vor übersehen. Häufig reagiert der Vertrieb, statt zu agieren. Die Digitalisierung der Vertriebsprozesse soll helfen, Zielgruppen passgenau zu versorgen und damit die Kundenzufriedenheit zu erhöhen.

Handlungsempfehlungen aus systematischer Datenauswertung

Der Digital Sales Assistant , analysiert Daten aus allen relevanten Quellen wie ERP (Enterprise-Resource-Planning), CRM (Customer-Relationship-Management), IoT-Sensoren und Social Media. Er leitet daraus auch konkrete Handlungsempfehlungen ab. Die systematische Analyse der Daten hilft, den Point of Sale intelligenter zu gestalten. So lassen sich der beste Platz im Regal finden und temporäre Margenempfehlungen geben, die zu Saisonartikeln passen. Standardisierte Analysemodule kombinieren multiple Datenquellen, um schnell nutzbare Einblicke zu generieren. Daraus entwickelt sich ein klareres Verständnis bezüglich der Markt- und Kundenanforderungen. Dies kommt dem Vertrieb zugute. Der Einzelhandel kann so zum richtigen Zeitpunkt zielgruppenrelevante Angebote machen. Zudem lassen sich mithilfe des Digital Sales Assistant die Nachfrage präziser vorhersagen, Logistikketten verbessern und der Verkauf ankurbeln. Preis und Marge lassen sich ebenso optimieren.

Daten bilden das Rückgrat für Erfolg und Innovation

Ab sofort integriert die Telekom für den Digital Sales Assistant die technologischen Grundlagen der Analyse von Teradata in das eigene IT-Lösungsportfolio. Zu den Adressaten der Telekom Lösung für Business Analytics zählen vor allem Unternehmen aus Industrie, Produktion, Handel und Immobilien. Während der Sales Assistant die Technik hinter der Datenanalyse übernimmt, können sich Unternehmer darauf konzentrieren, die aus den Daten gewonnenen Erkenntnisse in neue Produkte und Strategien umzusetzen. Schließlich sind Daten für die digitale Transformation das, was der Mittelstand für die deutsche Wirtschaft ist: nämlich das Rückgrat, um effizient und erfolgreich zu arbeiten.

Datensilos aufbrechen

Die meisten Unternehmen haben mittlerweile erkannt, welche weitreichenden Konsequenzen schlechtes Datenmanagement zur Folge hat. Während sie in agile IT investiert haben, kreierten sie zugleich immer mehr autarke Datensilos. Und Datensilos bedeuten schlechtes Datenmanagement. Denn durch jedes Datensilo steigt das Risiko, dass Daten nicht übergreifend ausgewertet werden, Mitarbeiter keinen Zugriff auf die richtigen Daten haben oder gar mit den falschen arbeiten. Daher ist es heute wichtiger denn je, Insellösungen aufzubrechen, Daten aus den unterschiedlichsten Quellen zu integrieren und miteinander zu verknüpfen. Mit dem Digital Sales Assistant trägt die Telekom dazu bei, dem Mittelstand einen einfachen und bezahlbaren Zugang zu Datenanalysen zu verschaffen, der bislang meist nur den großen Unternehmen vorbehalten war.