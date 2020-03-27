Aufpassen beim Anklicken

VIDEO Das bedeutet aber nicht, dass alle Phishing-Versuche sich hinter COVID-19 verstecken. „Alte Bekannte“ - vor denen wir schon vor Monaten gewarnt haben - kommen jetzt wieder häufiger zu Besuch ins Postfach. Deshalb bitte auch Vorsicht bei angeblichen Gewinnen durch T-Online Treuepunkte, die per E-Mail in Aussicht gestellt werden könnten.

Grundsätzlich gilt – wer die E-Mail seiner Kunden besitzt, der sollte sie auch mit Namen ansprechen können. Anreden, wie beispielsweise: „Hallo Amazon Kunde“, zeigen auf den ersten Blick, dass diese Nachricht bestimmt einen anderen Ursprung hat und eher gelöscht als gelesen werden sollte.

