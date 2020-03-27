Aufpassen beim Anklicken

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Auch in Zeiten von COVID-19 wollen Kriminelle nur das Eine, warnt Thomas Tschersich. Der Telekom Sicherheitschef meldet sich aus dem Home Office, um das an zwei Beispielen deutlich zu machen. Mehr Menschen online = mehr Ziele für digitale Schurken, so lautet die einfache Gleichung. Da sich das Nutzungs- aber auch das Informations-Verhalten geändert hat, hat die Gegenseite reagiert. Viele der bereits bekannten fiesen Tricks per E-Mail gibt es jetzt auch als Corona-Variante.

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Deutsche Telekom CSO Thomas Tschersich warnt vor Cyberkriminellen, die das Corona-Thema ausnutzen

VIDEO Das bedeutet aber nicht, dass alle Phishing-Versuche sich hinter COVID-19 verstecken. „Alte Bekannte“ - vor denen wir schon vor Monaten gewarnt haben - kommen jetzt wieder häufiger zu Besuch ins Postfach. Deshalb bitte auch Vorsicht bei angeblichen Gewinnen durch T-Online Treuepunkte, die per E-Mail in Aussicht gestellt werden könnten.
Grundsätzlich gilt – wer die E-Mail seiner Kunden besitzt, der sollte sie auch mit Namen ansprechen können. Anreden, wie beispielsweise: „Hallo Amazon Kunde“, zeigen auf den ersten Blick, dass diese Nachricht bestimmt einen anderen Ursprung hat und eher gelöscht als gelesen werden sollte.  
 

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