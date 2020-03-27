Aufpassen beim Anklicken
Auch in Zeiten von COVID-19 wollen Kriminelle nur das Eine, warnt Thomas Tschersich. Der Telekom Sicherheitschef meldet sich aus dem Home Office, um das an zwei Beispielen deutlich zu machen. Mehr Menschen online = mehr Ziele für digitale Schurken, so lautet die einfache Gleichung. Da sich das Nutzungs- aber auch das Informations-Verhalten geändert hat, hat die Gegenseite reagiert. Viele der bereits bekannten fiesen Tricks per E-Mail gibt es jetzt auch als Corona-Variante.