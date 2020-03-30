Telekom-Festnetz: kostenloses Datenvolumen für Kunden die auf Funkversorgung angewiesen sind

Zahllose Menschen müssen wegen der Corona-Pandemie derzeit von zu Hause aus arbeiten. Konferenzen und Termine finden digital statt.

Das betrifft auch Kunden, die zuhause auf eine Funkversorgung für die Internetverbindung angewiesen sind. Im April 2020 unterstützen wir daher alle Kunden in den volumenbasierten via-Funk-Tarifen mit einem zusätzlichem Datenvolumen von 30 Gigabyte. Damit wollen wir ihnen das Leben und Arbeiten zuhause in der aktuellen Krisenzeit etwas erleichtern.

Am 01.04.2020 wird das zusätzliche Datenvolumen automatisch dem jeweiligen Inklusivvolumen zugefügt und kann bis zum 30.04.2020 genutzt werden. Die Kunden müssen hierfür nichts veranlassen und es entstehen Ihnen keine weiteren Kosten.

Ist das erhöhte Inklusivvolumen verbraucht, so können Kunden wie bisher im Kundencenter kostenpflichtig SpeedOn Pässe buchen.

