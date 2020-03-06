MagentaSport überträgt alle Spiele der DEL Playoffs live

Die sechs bestplatzierten Teams der Hauptrunde sind automatisch für das Viertelfinale qualifiziert. Clubs auf den Rängen sieben bis zehn qualifizieren sich im Modus „Best of three“ in der 1. Playoff-Runde für das Viertelfinale.

Vom Viertelfinale an werden alle Runden im Modus „Best of seven“ ausgespielt. Entsprechend sind vier Siege zum Weiterkommen nötig. Die Final-Serie startet am 17. April 2020 und ist spätestens am 30. April in einem möglichen entscheidenden siebten Spiel beendet. MagentaSport überträgt alle Spiele einzeln und zusätzlich an Spieltagen mit mehr als zwei parallelen Spielen auch in der Konferenz mit Bastian Schwele und Rick Goldmann. Zusätzlich wird Patrick Ehelechner vom Viertelfinale an vor den einzelnen Runden auf Facebook und Instagram von MagentaSport live seine Prognosen für den Verlauf der jeweiligen Runde abgeben.

Folgende Teams sind in den Playoffs dabei

Adler Mannheim (7 DEL Titel)

Eisbären Berlin (7 DEL-Titel)

EHC Red Bull München (Hauptrundensieger)

Straubing Tigers

Düsseldorfer EG

Pinguins Bremerhaven

ERC Ingolstadt

Thomas Sabo Ice Tigers

Grizzlys Wolfsburg

Augsburger Panther

Die Playoff-Termine 2020 in der Übersicht

1. Playoff-Runde

11., 13., & 15. März

Sendebeginn mittwochs und freitags 19.15 Uhr, sonntags 13.45 Uhr

Viertelfinale

17./18., 20., 22., 24./25., 27., 29. & 31. März bzw. 1. April

Sendebeginn dienstags, mittwochs und freitags 19.15 Uhr, sonntags 13.45/16.15 Uhr/16.45 Uhr/18.45 Uhr

Halbfinale

03., 05., 07., 09., 11., 13. & 15. April

Sendebeginn montags 13.45 Uhr, dienstags bis samstags 19.15 Uhr, sonntags 13.45 Uhr/16.45 Uhr

Finale

17., 19., 21./22., 24., 26., 28. & 30. April

Sendebeginn dienstags, mittwochs und freitags 19.15 Uhr, sonntags 13.45 Uhr/19.15 Uhr

