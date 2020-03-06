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MagentaSport überträgt alle Spiele der DEL Playoffs live

2 Minute Lesezeit

MagentaSport zeigt vom 11. März 2020 an unter dem Motto #geilsteZeit auch in diesem Jahr wieder alle Playoff-Spiele der Deutschen Eishockey Liga (DEL) live. Bereits vom 9. März an bietet MagentaSport auf seinen Facebook- und Instagram-Kanälen Live-Gespräche mit Experte Patrick Ehelechner und Vertretern der Clubs. 

MagentaSport überträgt alle Spiele der DEL Playoffs live
#geilsteZeit: MagentaSport überträgt alle Spiele der DEL Playoffs live

Die sechs bestplatzierten Teams der Hauptrunde sind automatisch für das Viertelfinale qualifiziert. Clubs auf den Rängen sieben bis zehn qualifizieren sich im Modus „Best of three“ in der 1. Playoff-Runde für das Viertelfinale. 

Vom Viertelfinale an werden alle Runden im Modus „Best of seven“ ausgespielt. Entsprechend sind vier Siege zum Weiterkommen nötig. Die Final-Serie startet am 17. April 2020 und ist spätestens am 30. April in einem möglichen entscheidenden siebten Spiel beendet. MagentaSport überträgt alle Spiele einzeln und zusätzlich an Spieltagen mit mehr als zwei parallelen Spielen auch in der Konferenz mit Bastian Schwele und Rick Goldmann. Zusätzlich wird Patrick Ehelechner vom Viertelfinale an vor den einzelnen Runden auf Facebook und Instagram von MagentaSport live seine Prognosen für den Verlauf der jeweiligen Runde abgeben.

Folgende Teams sind in den Playoffs dabei

Adler Mannheim (7 DEL Titel)
Eisbären Berlin (7 DEL-Titel)
EHC Red Bull München (Hauptrundensieger)
Straubing Tigers
Düsseldorfer EG
Pinguins Bremerhaven
ERC Ingolstadt
Thomas Sabo Ice Tigers
Grizzlys Wolfsburg
Augsburger Panther

Die Playoff-Termine 2020 in der Übersicht

1. Playoff-Runde
11., 13., & 15. März
Sendebeginn mittwochs und freitags 19.15 Uhr, sonntags 13.45 Uhr
Viertelfinale
17./18., 20., 22., 24./25., 27., 29. & 31. März bzw. 1. April 
Sendebeginn dienstags, mittwochs und freitags 19.15 Uhr, sonntags 13.45/16.15 Uhr/16.45 Uhr/18.45 Uhr
Halbfinale
03., 05., 07., 09., 11., 13. & 15. April
Sendebeginn montags 13.45 Uhr, dienstags bis samstags 19.15 Uhr, sonntags 13.45 Uhr/16.45 Uhr
Finale
17., 19., 21./22., 24., 26., 28. & 30. April
Sendebeginn dienstags, mittwochs und freitags 19.15 Uhr, sonntags 13.45 Uhr/19.15 Uhr
 

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