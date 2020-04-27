Connect Leserwahl 2020: Sieben Siege für die Deutsche Telekom

Insgesamt haben 76.000 connect Leser im Zeitraum vom 4. März bis zum 6. April in 21 Kategorien ihre Stimme abgeben. In sieben Kategorien konnte die Deutsche Telekom den ersten Platz gewinnen. Die Mehrheit der Leser wählte die Telekom unter anderem auf den ersten Platz in den Kategorien Mobilfunknetzbetreiber und Festnetzanbieter. Die Telekom setzt damit eine lange Reihe von Siegen in diesen Kategorien fort.

„Wir bedanken uns herzlich bei den Leserinnen und Lesern der connect für diese Wahl. Die Auszeichnung spiegelt wider, welche Erfahrungen unsere Kunden in Deutschland mit dem Netz der Telekom machen. Und das auch in der aktuellen Situation, wo viele – beruflich wie privat – auf ein stabiles, zuverlässiges Netz angewiesen sind“, sagt Walter Goldenits, Technikchef der Telekom Deutschland. „Die connect Auszeichnung spornt uns an, auch in Zukunft allen in Deutschland das beste Netz zu bieten. Und wir sind erst zufrieden, wenn jeder dabei sein kann.“

Ebenso siegte die Telekom in folgenden Kategorien: Netzbetreiber-Prepaidkarten, Deutsche Clouddienste und Smart-Home-Komplettsysteme. Die Telekom-Tochter congstar gewann in der Kategorie Mobilfunkanbieter. In Österreich darf sich das Team von Magenta über den Sieg als bester Mobilfunknetzbetreiber freuen. Insgesamt war die die Deutsche Telekom in zwölf Kategorien nominiert. Die Ergebnisse im Detail .