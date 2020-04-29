Glasfaserausbau startet in Wolfschlugen

In den Landkreisen Göppingen, Esslingen, Böblingen, Ludwigsburg, Rems-Murr und der Landeshauptstadt führt die Telekom in verschiedenen Gemeinden parallel Ausbaumaßnahmen durch. Nach einer erfolgreichen Phase der Vorvermarktung ist jetzt die Gemeinde Wolfschlugen an der Reihe. Seit Beginn der Kooperation vor einem Jahr haben bereits 23.000 Haushalte Zugang zu einem modernen Glasfaseranschluss. Um das hohe Ausbautempo zu stemmen, nutzt das Unternehmen auch moderne Verlegemethoden wie Trenching.

Trenching beschleunigt Ausbau

Das kommt auch in Wolfschlugen zum Einsatz. „Beim klassischen Tiefbau mit Bagger und Rüttelmaschinen schafft eine Baukolonne eine Strecke von 150 Meter in der Woche, beim Trenching sind bis zu 500 Meter am Tag möglich“, sagt Frank Bothe, Projektleiter Gigabit Region Stuttgart von der Telekom. Die Telekom wird den Ausbau so schnell wie möglich vorantreiben. Zunächst werden Glasfaserkabel zum Ort hin verlegt. Dann starten im Ort mehrere Baukolonnen zeitglich mit den Arbeiten an verschiedenen Gewerken. Durch jeweils überschaubare Bauabschnitte werden die Beeinträchtigungen für die Anwohner so gering wie möglich gehalten. Insgesamt wird die Telekom 170 km Glasfaserkabel verlegen, um Wolfschlugen zu versorgen. Umfangreicher Tiefbau ist dabei auf einer Länge von rund 35 km erforderlich. Zudem stellt die Telekom 51 neue Glasfaser-Netzverteiler (NVt) auf. Mit dem Ausbau steigt das maximale Tempo beim Herunterladen von Daten auf bis zu 1.000 Megabit pro Sekunde (MBit/s).

Wolfschlugen wird fit fürs digitale Zeitalter

Matthias Ruckh, Bürgermeister der handballbegeisterten Gemeinde Wolfschlugen, äußert sich hoch erfreut: „Endlich geht es los mit dem flächendeckenden Ausbau des Glasfasernetzes, der digitalen Autobahn für alle Haushalte im Ort! Besonders freue ich mich, dass auch Dank der jahrelangen Unterstützung des Gemeinderats und dank der Förderung von Bund und Land sowie der Gemeinde mit über 3,8 Mio. Euro zusammen mit dem Eigenausbau durch die Deutsche Telekom jeder Haushalt einen kostenlosen Glasfaserhausanschluss erhalten wird. Um es sportlich auszudrücken: Von einem Relegationsplatz wird die Gemeinde Wolfschlugen in knapp zwei Jahren in der Champions League spielen durch die Möglichkeit die Digitalisierung in Beruf, Familie, Gewerbe und Dienstleistungen von zu Hause aus nutzen zu können.“ Nach der Fertigstellung des Ausbaus Ende 2021 können die Kunden Anschlüsse nutzen, die die Grundlage für aktuelle und kommende digitale Anwendungen bilden: Arbeiten von zu Hause, Video-Streaming und Gaming. Sie eignen sich auch für Technologien wie Telemedizin und Smart Home.

