Vorvermarktung für neue Glasfaseranschlüsse gestartet

Jetzt sind die Gewerbetreibenden und Bürger in diesen Gemeinden am Zug:

Backnang, Ditzingen, Gerlingen, Holzgerlingen, Plochingen, Steinheim, Stuttgart-West, Winnenden und Wolfschlugen.

Am 1. April hat die Vorvermarktung begonnen. Insgesamt könnten über 32.000 Haushalte und Betriebe von dem Ausbau profitieren und einen Glasfaseranschluss bis ins Gebäude gelegt bekommen. Auch in den Gemeinden Wendlingen und Korntal-Münchingen geht die Vorvermarktung weiter. Hier können weitere 8.500 Haushalte an das Glasfasernetz angeschlossen werden.

„Mit dem Glasfaserausbau in der Region geht es Schritt für Schritt voran. Wenn die Bürger es wollen, können sie Internet in Höchstgeschwindigkeit erhalten. Besonders für Eigentümer ist das interessant, denn ein Glasfaseranschluss steigert den Wert der Immobilie beträchtlich“, erklärt der Breitbandbeauftragte der Region und Geschäftsführer der Gigabit Region Stuttgart GmbH (GRS) Hans-Jürgen Bahde.

Ausbau nach erfolgreicher Vorvermarktung

Damit alle Interessierten die Möglichkeit haben, sich umfassend über die Vorteile der modernen Glasfaseranschlüsse zu informieren, dauert die Vorvermarktung bis Ende Juni. Wer sich bis zum 30. Juni für ein Glasfaser-Produkt von der Telekom entscheidet, bekommt den Hausanschluss kostenfrei und spart somit 799,95€. Bestellungen sind online über www.telekom.de/jetzt-glasfaser möglich. In Wendlingen und Korntal-Münchingen ist die Vorvermarktungsphase früher gestartet und endet daher bereits am 31 Mai 2020.

„Wenn wir unser Vermarktungsziel erreichen, werden wir unverzüglich mit den Planungen beginnen“, sagt Frank Bothe, Projektleiter Gigabit Region Stuttgart von der Telekom. „Der Glasfaser-Anschluss bietet alle Möglichkeiten für digitale Anwendungen: Wie zum Beispiel Arbeiten von zu Hause oder Video-Streaming. Er eignet sich auch für Telemedizin und Smart Home.“

Ehrgeiziges Ausbauprojekt

Das Ausbaugebiet umfasst derzeit 175 Kommunen in der Landeshauptstadt Stuttgart sowie in den fünf benachbarten Landkreisen Böblingen, Esslingen, Göppingen, Ludwigsburg und Rems-Murr. In dem Ballungsraum leben rund 2,8 Millionen Menschen. Etwa 140.000 Unternehmen sind dort angesiedelt. Bis zum Jahr 2025 soll allen Unternehmen ein Internetzugang per Glasfaser zur Verfügung stehen. Bis 2030 sollen zudem 90 Prozent der Haushalte vom Glasfaserausbau profitieren. Bis 2025 sollen 99 Prozent der Bevölkerung Mobilfunk (4G/LTE) nutzen können. Außerdem ist geplant, ein leistungsstarkes 5G-Netz zügig aufzubauen. Die Kooperation ist in dieser Dimension deutschlandweit einmalig. Weitere Unternehmen sollen die nun entstehende digitale Infrastruktur zu fairen und marktüblichen Konditionen nutzen können.