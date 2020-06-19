Spatenstich fürs neue Glasfasernetz in Gemmrigheim

Im Fokus des Gigabitprojekts steht der partnerschaftliche Ausbau des ultraschnellen Glasfasernetzes. Bis zum Jahr 2030 sollen Glasfaseranbindungen für 90 Prozent der Haushalte in der Landeshauptstadt Stuttgart sowie in den teilnehmenden 173 Kommunen der umliegenden Landkreise Böblingen, Esslingen, Göppingen, Ludwigsburg und Rems-Murr verfügbar sein. Unternehmen und Schulen sollen bereits bis 2025 Glasfaseranschlüsse nutzen können. „Ein großer Vorteil unserer Zusammenarbeit mit der Telekom besteht darin, dass jeder Ort unabhängig von der Größe die Chance auf Glasfaser bis ins Haus bekommt“, sagt Hans-Jürgen Bahde, Geschäftsführer der Gigabit Region Stuttgart GmbH (GRS) und Breitbandbeauftragter der Region Stuttgart.

Hohe Nachfrage nach Glasfaseranschlüssen

Die erfolgreiche Vorvermarktung hat die Entscheidung für die Gemeinde am Necker mit langer Weinbautradition bestätigt. Über 720 Gemmrigheimer haben sich bereits für einen Glasfaser-Anschluss der Telekom entschieden. „Ich freue mich, dass die Arbeiten in Gemmrigheim nun starten", sagt Bürgermeister Dr. Jörg Frauhammer. "Schnelles Internet ist aus dem Leben unserer Bürgerinnen und Bürger nicht mehr wegzudenken - privat und geschäftlich. Es ist ein Standortvorteil in einer digitalen Gesellschaft. Mit einer rekordverdächtigen Vorvermarktungsquote von weit über 200 Prozent der notwendigen Interessenten haben die Bürger unserer Gemeinde erkannt, dass Glasfaseranschlüsse die Infrastruktur sind, mit der sich alle heutigen und zukünftigen Anforderungen abbilden lassen.“

Ausbauarbeiten starten jetzt

Dafür wird jetzt kräftig gebaut: Rund 85 Kilometer Glasfaser werden in den kommenden Monaten unter die Erde gebracht und 19 Glasfaser-Netzverteiler (NVt) neu errichtet. „Die ersten Haushalte in Gemmrigheim werden ihren Glasfaser-Anschluss bereits im Herbst nutzen können. Der zügige Ausbau ist möglich durch die gute Zusammenarbeit mit der Kommune“, erklärt Sabine Wittlinger, Partnermanagerin bei der Deutschen Telekom.

Glasfaseranschlüsse ermöglichen hohe Bandbreiten

Das maximale Tempo beim Herunterladen steigt auf bis zu 1 Gigabit pro Sekunde (GBit/s). Damit haben die Kunden einen Anschluss, der gleichzeitiges Streaming, Gaming und Arbeiten von zu Hause problemlos ermöglicht. Landrat Dietmar Allgaier betont: „Ab heute beginnt ein neues Zeitalter für große Teile von Gemmrigheim. Glasfaseranschlüsse bis ins Haus, sind die modernste Infrastruktur, die es gibt. Es freut mich sehr, dass damit der gesamte Landkreis in der Glasfaserversorgung der Bürger mit großen Schritten weiter vorankommt.“