Glasfaser für das Gewerbegebiet von Remseck

„Ohne eine flächendeckende Glasfaserinfrastruktur werden Unternehmen die Potenziale der Digitalisierung nicht mehr vollumfänglich nutzen können. Wir sind sehr froh, dass wir nun auch hier im Gewerbegebiet in Aldingen diese Infrastruktur bekommen, die es unseren Unternehmen ermöglicht, ihr Potenzial zu entfalten und erfolgreich zu sein", sagt der Remsecker Oberbürgermeister Dirk Schönberger anlässlich der Auftaktveranstaltung zum Glasfaserausbau.

Mit Lichtgeschwindigkeit ins World Wide Web

Bereits heute schätzen die ortsansässigen Betriebe die verkehrsgünstige Lage – vom Freiberufler bis zum mittelständischen Unternehmen. Vom produzierenden Gewerbe bis zum Dienstleistungsunternehmen. Viele von ihnen pflegen auch internationale Geschäftsbeziehungen. Da kommen Angebote mit Bandbreiten vom asymmetrischen 100 MBit/s-Geschäftskundenanschluss bis zum symmetrischen 1 GBit/s-Anschluss gerade recht. Während der Vorvermarktungsphase haben bereits 15 Unternehmen davon Gebrauch gemacht.

„Glasfaser bis ins Haus ist Zukunftsvorsorge für jeden Unternehmer. Die Stadt Remseck erhält im Gewerbegebiet in Aldingen nun die modernste Infrastruktur als wichtigen Standortfaktor für die Zukunft der angesiedelten Gewerbebetriebe“, sagt Viktor Kostic, Geschäftsführer des Zweckverbands Kreisbreitband Ludwigsburg.

Insgesamt können im Ausbaugebiet über 100 Unternehmen einen Anschluss ans Gigabit-Hochgeschwindigkeitsnetz der Telekom erhalten.

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Glasfaserausbau in der Metropolregion

Wie in Remseck wollen die Gigabitregion Stuttgart und die Telekom gemeinsam mit den Zweckverbänden der beteiligten Landkreise Böblingen, Esslingen, Göppingen, Ludwigsburg und Rems-Murr sowie der Landeshauptstadt Stuttgart weitere Gewerbegebiete in der Metropolregion mit Glasfaser versorgen. Etwa 140.000 Unternehmen sind dort angesiedelt. Die deutschlandweit einmalige Kooperation sieht vor, dass bis zum Jahr 2025 allen Unternehmen ein Internetzugang per Glasfaser zur Verfügung steht. Bis 2030 sollen zudem 90 Prozent der Haushalte vom Glasfaserausbau profitieren. Ebenfalls bis zum Jahr 2025 sollen 99 Prozent der Bevölkerung Mobilfunk (LTE) nutzen können. Außerdem ist geplant, ein leistungsstarkes 5G-Netz zügig aufzubauen.