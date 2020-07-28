Glasfaseranschlüsse für Weil der Stadt jetzt verfügbar

„Weil der Stadt gehört damit in großen Teilen zu den schnellen Kommunen Deutschlands“, freut sich Bürgermeister Thilo Schreiber. „Hohes Tempo im Internet ist ein digitaler Standortvorteil. Das gilt für alle unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger und für all unsere Unternehmer.“ Das Ausbaugebiet umfasst neben dem Stadtkern auch die Ortsteile Merklingen und Münklingen. „Wir haben beim Ausbau eher urbane Gebiete und eher ländliche Voraussetzungen vorgefunden, und Gewerbegebiete ausgebaut. Das ist ein eher ungewöhnlich breites Spektrum“ blickt Sabine Wittlinger, Partnermanagerin der Telekom, auf den Ausbau zurück. „Deshalb haben wir für den Ausbau in Weil der Stadt rund 125 Kilometer Glasfaser verlegt, davon 52 Kilometer im Tiefbau.“

Glasfaseranschluss für Jugendbildungsstätte

Was das konkret bedeutet, beschreibt Norbert Frank, Akademieleiter im Tagungshaus der Landesakademie für Jugendbildung auf dem Malersbuckel. Hier fand die symbolische Inbetriebnahme für die neuen Glasfaseranschlüsse statt. Bereits in den sechziger Jahren sei die Akademie technisch weit vorne gewesen, weil es dort eine Telefonzelle gab. Dieser Vorsprung sei nun verloren gegangen. Der Glasfaseranschluss sei deshalb gleichbedeutend mit einer Zukunftssicherung für das Jugendbildungshaus und die Tagungsstätte. Leistungsstarkes Internet sei die Voraussetzung, um auch weiterhin für Jugendliche und Tagungen attraktiv zu sein.

Mit Glasfaseranschluss die Immobilie aufwerten

„Die Hochphase der Corona-Pandemie im Frühjahr dieses Jahres hat gezeigt, wie wichtig ein leistungsfähiges Datennetz ist. Glasfaser bis in jedes Haus und jeden Betrieb sind ein entscheidender Standortfaktor für die Attraktivität einer Region“, so der Böblinger Landrat Roland Bernhard. „Mit einer potenten digitalen Infrastruktur schaffen wir im Landkreis Böblingen durch das regionale Kooperationsprojekt einen echten Mehrwert, der zukünftig sowohl in der Bevölkerung als auch in der Wirtschaft durch bedarfsgerechte Anwendungen zum Tragen kommen wird.“ Wer nachträglich seine Immobilie mit Glasfaser aufwerten will, kann das jederzeit nachholen. Den Auftrag kann man online, telefonisch oder im Fachhandel erteilen. Um seinen Glasfaser-Anschluss voll auszunutzen, sollte die Verkabelung im Haus auf dem neuesten Stand sein.

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