Telekom und SAP arbeiten zusammen mit Apple und Google weiter an der Optimierung der App, um sie noch robuster zu machen. Dafür werden wir die Hinweise der Nutzer*innen, die wir über die technische Hotline und die sozialen Medien erhalten, sowie die Vorschläge der Experten-Community auf der Entwicklerplattform Github weiterhin intensiv in unseren Entwicklungsprozess einbeziehen und darüber informieren.

Helfen Sie mit im Kampf gegen die Pandemie und nutzen Sie auch weiterhin die Corona-Warn-App.

Die wichtigsten Hinweise für die Nutzung der App kurz zusammengefasst.

So funktioniert die Corona-Warn-App am besten:

Aktuelle App-Software laden (1.1.1 Android bzw. 1.1.2. iOS) Betriebssysteme aktuell halten (iOS 13.6 und min. Android 6 mit Google Play Services) Hintergrundaktualisierung immer einschalten und kontrollieren Sicherheitshalber die App täglich nach Ablauf von 24 Stunden einmal öffnen

Weiterhin empfehlen wir grundsätzlich auf ausreichende Stromversorgung zu achten.

Hinweise zur Aktualisierung von Apps für Android-Geräte

Hinweise zur Aktualisierung von Apps für IPhones

Hinweise zur Aktualisierung auf das neuste iOS-Betriebssystem

Hinweise zur Aktualisierung auf das neuste Android-Betriebssystem

Weitere Information: www.coronawarn.app