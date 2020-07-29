Telekom und SAP arbeiten zusammen mit Apple und Google weiter an der Optimierung der App, um sie noch robuster zu machen. Dafür werden wir die Hinweise der Nutzer*innen, die wir über die technische Hotline und die sozialen Medien erhalten, sowie die Vorschläge der Experten-Community auf der Entwicklerplattform Github weiterhin intensiv in unseren Entwicklungsprozess einbeziehen und darüber informieren.
Helfen Sie mit im Kampf gegen die Pandemie und nutzen Sie auch weiterhin die Corona-Warn-App.
Die wichtigsten Hinweise für die Nutzung der App kurz zusammengefasst.
So funktioniert die Corona-Warn-App am besten:
- Aktuelle App-Software laden (1.1.1 Android bzw. 1.1.2. iOS)
- Betriebssysteme aktuell halten (iOS 13.6 und min. Android 6 mit Google Play Services)
- Hintergrundaktualisierung immer einschalten und kontrollieren
- Sicherheitshalber die App täglich nach Ablauf von 24 Stunden einmal öffnen
Weiterhin empfehlen wir grundsätzlich auf ausreichende Stromversorgung zu achten.
Hinweise zur Aktualisierung von Apps für Android-Geräte
Hinweise zur Aktualisierung von Apps für IPhones
Hinweise zur Aktualisierung auf das neuste iOS-Betriebssystem
Hinweise zur Aktualisierung auf das neuste Android-Betriebssystem
Weitere Information: www.coronawarn.app