GAIA-X vollzieht wichtigen Schritt hin zu einer souveränen europäischen digitalen Infrastruktur

Brüssel, 15. September 2020 – Die GAIA-X-Initiative gab heute bekannt, dass sie ihrem Ziel der Entwicklung einer vertrauenswürdigen, souveränen digitalen Infrastruktur für Europa einen Schritt näher gekommen ist: Die 22 Gründungsmitglieder unterzeichneten heute offiziell die Gründungsurkunden für die GAIA-X AISBL (association internationale sans but lucratif nach belgischem Recht), einer gemeinnützigen Vereinigung, die das Projekt auf die nächste Stufe heben wird. Die Vereinigung soll die Finanzierung und das Engagement der Mitglieder sicherstellen, um die Vision der Initiative für Europa zu verwirklichen.

„Wir sind äußerst motiviert, den Herausforderungen der europäischen digitalen Wirtschaft zu begegnen“, sagt Servane Augier, Chief Operating Officer bei 3DS OUTSCALE. „Mit GAIA-X bauen wir gemeinsam eine souveräne und verlässliche digitale Infrastruktur und ein Ökosystem für Innovationen in Europa auf. Auf diese Weise stärken wir die digitale Souveränität von Unternehmen, in Forschung und Bildung, von Regierungen und der Gesellschaft als Ganzes."

Während der formelle Abschluss des Gründungsprozesses noch aussteht, laden die Gründungsmitglieder der GAIA-X AISBL nationale und multinationale, europäische und außereuropäische Unternehmen sowie Partner aus Wissenschaft und Politik, die europäische Standards und Werte teilen, zur aktiven Teilnahme und Mitgliedschaft ein. Die Mitglieder der Vereinigung sind der Motor für Fortschritt und Innovation. Sie arbeiten eng zusammen, um Standards sowohl aus Anbieter- als auch aus Anwenderperspektive zu definieren sowie Prototypen und Lösungen zu entwickeln.

„Die BMW Group sieht die Zukunft von automobiler Software in der Cloud – ob wegweisende IT-Lösungen für die Entwicklung und Produktion von Premiumfahrzeugen, neue digitale Services für unsere Kunden oder innovative Funktionen im Auto”, sagt Marco Görgmaier, Leiter DevOps Plattform and Cloud Technologies der BMW Group. „Die Teilnahme am Projekt GAIA-X ist ein logischer Schritt in unserer Absicht, unsere Innovationsstärke weiter auszubauen. Dabei stehen die gesteckten Ziele von GAIA-X – das Streben nach Datensouveränität, das Reduzieren von Abhängigkeiten, das Etablieren von Cloud-Diensten in der Breite sowie die Schaffung eines offenen digitalen Ökosystems für Innovationen – ganz im Einklang mit unseren eigenen Bestrebungen.“

Noch ist der Gründungsprozess formell nicht ganz abgeschlossen. Die nächsten Schritte sind die Hauptgeschäftsstelle in Brüssel einzurichten und wichtige Organisationsstrukturen aufzubauen. Außerdem plant die Vereinigung einen GAIA-X Summit für Mitte November 2020. Die GAIA-X-Gründungsmitglieder streben eine Kultur des Vertrauens, des Wissensaustauschs und der Transparenz an. GAIA-X wird mit wachsender Mitgliederzahl einen zunehmenden Einfluss auf Innovation und die Zusammenarbeit bei der Entwicklung von technischen Lösungen und Standards für Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft in ganz Europa ausüben.

Über GAIA-X: GAIA-X ist ein digitales Ökosystem, das von seinen Mitgliedern gestaltet wird. 2019 wurde die Initiative mit dem Ziel ins Leben gerufen, eine vertrauenswürdige und souveräne digitale Infrastruktur für Europa zu entwickeln. Sie arbeitet an einer vertrauenswürdigen Plattform aus vernetzten Datenquellen, auf der Dateninhaber und -nutzer Daten speichern und teilen können. Dies geschieht unter Einhaltung definierter Regeln, sodass Daten und Dienste leicht verfügbar gemacht, gespeichert und ausgetauscht werden können. GAIA-X hat das Potenzial, ungeahnte Innovationen, datengetriebene Geschäftsmodelle und neue Lösungen zu schaffen, die europäischen Unternehmen aller Größen und Branchen helfen, zu wachsen und im globalen Wettbewerb zu bestehen. Das Ergebnis wird ein starkes Fundament für eine moderne Dateninfrastruktur der nächsten Generation sein, die den Bedürfnissen von Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft gerecht wird.

Gründungsmitglieder: 3DS OUTSCALE, Amadeus, Atos, Beckhoff Automation, BMW, Bosch, CISPE, DE-CIX, Deutsche Telekom, Docaposte, EDF, Fraunhofer Gesellschaft, German Edge Cloud, IMT, International Data Spaces Association, Orange, OVH, PlusServer, Safran, SAP, Scaleway, Siemens.

GAIA-X Kommunikations-Team

Kontakt GAIA-X AISBL: aisbl@data-infrastructure.eu