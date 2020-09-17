Im Dialog mit Politik und Gesellschaft

Regulierung und politische Weichenstellungen betreffen die Deutsche Telekom in vielfacher Weise – auf nationaler und europäischer Ebene. Deshalb ist es uns wichtig, mit unserer Stimme im politischen Raum vertreten zu sein. Die Deutsche Telekom versteht sich als Impulsgeber und Vertrauensanker in einer zunehmend komplexer werdenden digitalen Welt. Daher beteiligen wir uns aktiv an politischen, regulatorischen und gesellschaftlichen Debatten zu den digitalen Transformationsprozessen in Deutschland und Europa.

Als führender Telekommunikationsanbieter Europas ist die Deutsche Telekom wichtiger Treiber des digitalen Wandels: Wir sind Vorreiter beim Ausbau leistungsfähiger digitaler Infrastrukturen. Mit unseren Angeboten tragen wir eine besondere Verantwortung für die Teilhabe am digitalen Fortschritt von Millionen von Menschen. In dieser Rolle stehen wir im Zentrum netz- und technologiepolitischer Entwicklungen und Debatten. Dazu zählen Themen wie 5G und der Glasfaserausbau (FTTH/FTTB) genauso wie die Sicherstellung digitaler Souveränität.

In diesem Themen-Special „Politik und Regulierung“ möchten wir uns im Sinne einer verantwortungsvollen Interessenvertretung in aktuelle Debatten zu wirtschafts- und gesellschaftspolitischen Themen einbringen und Position beziehen.

Wir freuen uns darauf, mit Ihnen ins Gespräch zu kommen!