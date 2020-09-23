Jetzt kommt Glasfaser nach Winnenden

„Auch ich freue mich darüber, dass sich so viele Interessenten für einen Glasfaser-Anschluss registriert haben. Wir können loslegen. Dies ist das größte Glasfaser-Projekt der Telekom in Deutschland“, erklärt Sabine Wittlinger, Metropolmanagerin der Region Stuttgart bei der Telekom. Sie dankt allen Verantwortlichen in der Kommune, im Landkreis und der Region für deren Unterstützung.

86 Kilometer Glasfaser und 14 Verteiler sorgen bereits ab Herbst 2020 für höhere Bandbreiten. Das maximale Tempo beim Herunterladen steigt auf bis zu 1 Gigabit pro Sekunde (GBit/s). Damit haben die Kunden einen Anschluss, der gleichzeitiges Streaming, Gaming und Arbeiten von zu Hause problemlos ermöglicht. "Die ersten Haushalte in Winnenden werden ihren Glasfaser-Anschluss Ende Oktober nutzen können. Der zügige Ausbau ist möglich durch die gute Zusammenarbeit mit der Kommune“, so Wittlinger.

Kooperation mit Nutzen für die gesamte Metropolregion

Der Ausbau in Winnenden ist Ergebnis der Kooperation der Gigabit Region Stuttgart GmbH mit der Deutschen Telekom. Im Fokus des Gigabitprojekts steht der partnerschaftliche Ausbau des ultraschnellen Glasfasernetzes. „Das große Interesse im Schelmenholz und in Hanweiler an einem Glasfaseranschluss zeigt, dass auch kleinere Siedlungsgebiete frühzeitig vom Kooperationsprogramm der Region Stuttgart mit der Telekom profitieren können. Ein Glasfaseranschluss steigert den Wert einer Immobilie beträchtlich“, erklärt der Breitbandbeauftragte der Region und Geschäftsführer der Gigabit Region Stuttgart GmbH (GRS) Hans-Jürgen Bahde.

Der Vertrag ist in dieser Dimension deutschlandweit einmalig. Weitere Unternehmen sollen die nun entstehende digitale Infrastruktur zu fairen und marktüblichen Konditionen nutzen können. Zudem soll das Programm Investitionen weiterer Marktteilnehmer in Glasfaser stimulieren.