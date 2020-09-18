Telekom gewinnt Investors Darling 2020

Mit dem Preis wird die beste Finanzkommunikation unter den Dax, MDax und SDAX Unternehmen ausgezeichnet. In diesem Jahr konnte die Deutsche Telekom die Jury überzeugen und räumt den ersten Platz ab. Anlässlich des Preises sprach das ManagerMagazin mit Finanzvorstand Christian P. Illek.

Seit 2014 vergibt ein Team der Handelshochschule (HHL) Leipzig um Professor Henning Zülch den Preis „Investor’s Darling“ für die beste Finanzkommunikation in Deutschland. Dafür betrachtet die Jury drei Dimensionen: „Reporting“, „Investor Relations“ sowie „Capital Markets“. So werden also neben der jährlichen und unterjährigen Berichterstattung und dem IR-Auftritt auch die Aktienperformance und die Wahrnehmung durch Analysten betrachtet. Während die Telekom 2019 auf Platz zehn des jährlichen Rankings zu finden war, honorierte die Jury in diesem Jahr die Reporting- und Investor Relations-Kommunikation. Diese sei exzellent und absolut vorbildlich sagt Professor Zülch.

Finanzvorstand Christian Illek freut sich über die Auszeichnung: „Die Auszeichnung ist das Ergebnis professioneller interner Zusammenarbeit, und deshalb möchte ich meinem Finance Leadership Team, insbesondere dem Investor Relations Team, meinen Dank aussprechen. Ich bin dankbar für das positive Feedback und sehe dies als Ansporn, weiter voranzukommen.“