Das Internet darf nicht zur Ausgrenzung missbraucht werden

In insgesamt 47 Veranstaltungen informiert der Bereich Corporate Responsibility der Telekom auf dem Magenta Moon Campus zum verantwortungsvollen Umgang im Netz. In ihrer Session „Was tun gegen Hass im Netz“ geht Barbara Costanzo, Vice President Group Social Engagement, auf einige Ursachen für Hass im Netz ein. Viel wichtiger ist ihr aber aufzuzeigen, was jeder Einzelne von uns gegen Hetze und Ausgrenzung im Internet tun kann. Nicht jeder muss gleich das große Rad drehen und seine ganze Freizeit in entsprechenden Foren verbringen. Das Wichtigste ist, wie im „richtigen“ Leben, nicht wegzusehen oder zu hören. Deshalb ruft Barbara Costanzo dazu auf, auch im Netz Zivilcourage zu zeigen und Missfallen zu äußern, wenn Andere herabgesetzt, beleidigt oder ausgegrenzt werden. Sie ist davon überzeugt, dass man Zivilcourage lernen kann. In ihrem Webinar gibt sie Tipps, wie das funktionieren kann. Und das kann auch mal in Form eines Quiz zu digitalen Phänomenen sein - auch ernste Themen sind so aufbereitet, dass man sich gerne mit ihnen auseinandersetzt.

Ein ausführliches Interview mit Barbara zu digitaler Zivilcourage ist Teil des Specials #gegenhassimnetz. Dort sind auch die Podcasts mit Barbara zu finden, die das Thema in verschiedenen Facetten beleuchten. Zum Interview mit Barbara Costanzo und den bisherigen Podcasts geht es hier .

Und übrigens: Die Podcastreihe findet im kommenden Jahr eine Fortsetzung.

