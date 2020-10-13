Die Telekom setzt den Glasfaserausbau im Landkreis Göppingen fort

„Der heutige Tag lässt uns einen weiteren Schritt im Ausbau eines flächendeckenden Glasfasernetzes vorankommen und katapultiert zwei Gemeinden im Landkreis Göppingen – die einwohnerschwächste und die höchst gelegene – ins Netz der Zukunft“, kommentiert Landrat Edgar Wolff den Baustart.

Und der Sprung ist wirklich gewaltig: In beiden Gemeinden lagen die Übertragungsgeschwindigkeiten bislang zwischen 2,0 und 6,0 Mbit/s. Nach der Fertigstellung der Netzerweiterung steigt das maximale Tempo beim Herunterladen auf bis zu 1.000 MBit/s.

Umfangreiche Ausbaumaßnahmen auch in kleinen Gemeinden

Um dieses Ziel zu erreichen, werden jetzt rund 100 Kilometer Glasfaser verlegt und 16 Verteiler neu aufgestellt. Ab Mai 2021 stehen die neuen Gigabitanschlüsse für die hohen Bandbreiten zur Verfügung. Das neue Netz ist so leistungsstark, dass Arbeiten und Lernen zuhause, Video-Konferenzen, Surfen und Streamen gleichzeitig möglich sind. Insgesamt können rund 650 Haushalte in Drackenstein und Hohenstadt vom Ausbau profitieren.

„Wir freuen uns, dass zwei weitere kleinere Kommunen im ländlichen Raum der Region Stuttgart durch eigene Initiative schnellstes Internet erhalten. Dies unterstützt ein wichtiges Ziel unseres Kooperationsprogramms, den ländlichen Raum flächendeckend mit Glasfaser bis ins Haus zu versorgen“, erklärt Hans-Jürgen Bahde, Geschäftsführer der Gigabit Region Stuttgart GmbH und Breitbandbeauftragter der Region Stuttgart. Bis 2025 sollen 50 Prozent der Bevölkerung davon profitieren, bis 2030 sogar 90 Prozent.

Das Ausbaugebiet umfasst derzeit 174 Kommunen in der Stadt Stuttgart und den umliegenden Landkreisen Böblingen, Esslingen, Göppingen, Ludwigsburg und Rems-Murr mit knapp 2,8 Millionen Menschen.

Mehr Informationen zur Verfügbarkeit und zu den Tarifen der Telekom in Drackenstein und Hohenstadt:

Bislang sind 440 Vorverträge für die Glasfaseranschlüsse eingegangen. Noch bis Ende Oktober haben Anwohner in den beiden Ausbaugebieten die Möglichkeit, einen kostenfreien Hausanschluss zu bekommen.