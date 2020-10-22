LeFloid engagiert sich #gegenhassimnetz bei Magenta Moon

Im Talk auf dem Campus Magenta Moon spricht der bekannte YouTuber mit Barbara Costanzo aus dem Bereich Corporate Responsibility über eigene Erfahrungen mit Hass im Netz. Im Talk zeigen sie anhand von Beispielen Muster in Hasskommentaren und verzerrte Argumente auf. Beide werben dafür, nicht einfach wegzuschauen, wenn man auf solche Beiträge im Netz stößt, sondern Zivilcourage zu beweisen und Position zu beziehen. LeFloid und Barbara sind überzeugt: Jeder kann einen Beitrag leisten und: Entsprechende Antwortstrategien kann man lernen! Dazu geben sie Tipps, wie man selbst Position beziehen kann. Mit eigenen Beiträgen gegen Hass im Netz kann jede*r dazu beitragen, dass unsere Sprache nicht weiter verroht und Ausgrenzung salonfähig wird.

Hier geht es zu der Aktion, in der LeFloid gemeinsam mit der Telekom im Rahmen der Kampagne „Worte dürfen nicht zur Waffe werden“ aufgezeigt hat, wie Sprache missbraucht werden kann.

Mit insgesamt 47 eigenen Beiträgen bereichert der Bereich Corporate Responsibility der Telekom den Campus Magenta Moon. So wird das geballte Wissen aus den Initiativen von Teachtoday, Scroller und den #dabeigeschichten den Besuchern in Online-Formaten zugänglich gemacht.