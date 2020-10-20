Verena Pausder: Kinder sind die Gestalter der digitalen Zukunft

Was ein bisschen klingt wie Aldous Huxleys "Schöne neue Welt" ist im Kern doch ganz anders. Denn in ihrem Buch „Das neue Land“ wirft Verena Pausder einen positiven Blick nach vorne, in eine Zukunft voller Möglichkeiten, Ideen und neuer Lebensentwürfe. Wichtiger Antreiber und Impulsgeber ist dabei die digitale Technologie. Warum sie essentiell für vorwärtsgewandte Konzepte ist, wie sich Bildung wandelt und wie sich Zukunft aktiv gestalten lässt – all das erzählt uns die Vorständin des Digitale Bildung für Alle e.V.

In Ihrem Buch beschäftigen Sie sich mit der Rolle digitaler Technologien und auch damit, wie diese die Bildung bzw. unsere Gesellschaft verändern. Warum ist die Digitalisierung die Zukunft?

Die Digitalisierung durchzieht alle Lebensbereiche: Schule, Arbeitsplatz, Vereine, das eigene Zuhause. Mich treibt an, wie wir möglichst viele Menschen befähigen können, an den positiven Effekten von Digitalisierung teilzuhaben. Also zum Beispiel, wie wir Schule neu denken können, damit Kinder digitale Gestalter der Zukunft werden. Oder wie wir “New Work”, also flexibleres und eigenständiges Arbeiten, für Mitarbeiter*innen aus mehr Branchen zugänglich machen.

Warum braucht unser Bildungssystem ein digitales Update?

Damit unsere Kinder auch in Zukunft gute Arbeit haben und damit sich die Bildungsungerechtigkeit in Deutschland nicht weiter verschärft. 65% der Kinder, die jetzt in der Grundschule sind, werden in Jobs arbeiten, die wir heute noch nicht kennen. Wenn digitale Bildung nicht vor allem in der Schule stattfindet, wird sie zu einer Frage des Elternhauses: Welche Eltern können die fehlende digitale Bildung in Schulen kompensieren, und welche nicht? Wenn wir das digitale Update der Schulen verschlafen, nehmen wir unseren Kindern nicht nur Zukunftschancen, sondern vergrößern auch die Ungerechtigkeit in unserem Bildungssystem.

Wie sieht das “Das Neue Land” aus?

“Das Neue Land” gestalten wir alle mit. Der Spirit: Wir wagen etwas, bevor wir verurteilen. Auf der Agenda stehen Klimaschutz, Gleichberechtigung und Digitale Bildung ganz oben. Politik machen wir messbarer, zum Beispiel mit einem Better-Politics-Index. Und es gibt mehr Querwechsler*innen zwischen Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft.

Wie kann jede*r mithelfen, den Weg ins “Neue Land” zu bereiten? Welche Zukunftskompetenzen sollte jeder Mensch – ob Jung, ob Alt – beherrschen?

Egal ob Managerin, Familienvater, Startup-Gründerin oder Abiturient – wir alle müssen Verantwortung für die Zukunft unseres Landes übernehmen. In Zukunft brauchen wir dafür noch mehr Macher*innen, die schnell lernen, sich flexibel anpassen und Dinge konkret umsetzen können. Und vor allem braucht es eine neue Haltung. Ich möchte raus aus dem “Man müsste mal” und hin zu “Wir machen das jetzt”.