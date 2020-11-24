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Basketball: EM-Qualifikation live und kostenfrei bei MagentaSport 

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MagentaSport überträgt am kommenden Wochenende zwei Spiele der deutschen Basketball-Nationalmannschaft im Rahmen der Qualifikation für die EuroBasket 2022 live und kostenfrei für alle.

Basketball: EM-Qualifikation live und kostenfrei bei MagentaSport 
Basketball: EM-Qualifikation live und kostenfrei bei MagentaSport.

Im ersten Spiel am Freitag, 27. November, geht es ab 20.50 Uhr gegen Montenegro. Am Sonntag, 29. November, heißt der Gegner Frankreich (ab 14.45 Uhr). Beide Partien werden auf allen MagentaSport-Plattformen gezeigt. Bundestrainer Henrik Rödl hat einen Mix aus BBL-Talenten und -Leistungsträgern zusammengestellt. Einige Stammkräfte der Nationalmannschaft treten parallel in der EuroLeague in den Spielen ALBA Berlin - Khimki Moskau (Donnerstag ab 19.45 Uhr) und Panathinaikos Athen - FC Bayern München (Freitag ab 19.45 Uhr) an. Informationen rund um diese Spiele werden auch im Rahmen der frei empfangbaren Länderspiele zu sehen sein.
 

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