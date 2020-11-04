MagentaSport zeigt Doku über Tim Stützle

Sie bildet den Auftakt zum Live-Eishockey, das im Anschluss mit dem Deutschland Cup startet. Hier spielt Deutschland gegen das deutsche Perspektiv-Team „Top Team Peking“.

Ein MagentaSport-Team hat den 18jährigen buchstäblich 24 Stunden bei seinem NHL-Draft zu den Ottawa Senators begleitet. So entstand ein sehr dichtes, persönliches Bild von Tim Stützle. Zu Hause bei seinen Eltern, im Umfeld seines alten Teams Adler Mannheim, Kurioses sowie der Countdown auf den Draft zur besten Hockey-Liga der Welt, der NHL. Stützle wurde in der per Video-Schalte aus den USA übertragenen Inszenierung an dritter Stelle gedraftet. Stützles Familie, Freunde und Kollegen verfolgten in einer Mannheimer Bar die Zukunftsplanung des 18jährigen bei seinem ersten Schritt in den Welt-Sport. Die 24 Stunden-Reportage mit Tim Stützle fasst diesen einmaligen Tag in unterhaltsamen 30 Minuten zusammen.