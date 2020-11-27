MagentaSport zeigt Klassiker Kölner Haie – Düsseldorfer EG als Free-TV

Das Spiel läuft ebenfalls auf dem Sender #dabeiTV bei MagentaTV als Free TV-Angebot. Die Übertragung startet um 19 Uhr. Am 18. Dezember folgt mit dem siebenfachen DEL-Meister Eisbären Berlin gegen Fischtown Pinguins Bremerhaven die zweite Partie nach fast neunmonatiger DEL-Pause. Noch bis zum 13. Dezember wird unter 8 DEL-Klubs der Sieger des MagentaSport Cups ermittelt. Zudem läuft Sonntagnachmittags das Topspiel der DEL2. Am 25.12. startet die deutsche U20-Nationalmannschaft gegen Finnland in das WM-Turnier in Kanada. Auch die WM ist kostenfrei bei MagentaSport zu sehen.