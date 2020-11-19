PENNY DEL startet: MagentaSport zeigt Non-Stop alle Spiele live

Wegen des besonderen Modus bedeutet dies nahezu täglich Live-Eishockey mit bis zu drei Spielen an einem Tag. Gespielt in wird in zwei Gruppen Nord und Süd mit jeweils 28 Regionalspieltagen sowie 14 Spielen gegen die sieben Mannschaften der anderen Gruppe. Im Anschluss wird zwischen den vier bestplatzierten Clubs jeder Gruppe in PLAYOFF-Spielen der Titelträger ermittelt.

Kurz vor Weihnachten beinhaltet das Eishockey-Angebot bei MagentaSport damit wieder auch die höchste deutsche Spielklasse. Bis zum Jahresende läuft aktuell bereits ein Topspiel der DEL2 sonntags live bei MagentaSport. Zudem spielen bis Mitte Dezember acht DEL-Klubs um den MagentaSport Cup.

