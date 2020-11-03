Telekom Deutschland GmbH wird neuer Partner der netID Foundation

Im Zuge der Zusammenarbeit wird die Telekom ab 2021netID Account Anbieter. Nutzer können sich mit ihren Telekom Accounts somit bei allen netID Partnerseiten direkt einloggen, ohne sich hierfür erneut registrieren zu müssen. Schon jetzt setzen Medien- und Technologieunternehmen wie Axel Springer, ProSiebenSat1, RTL Deutschland und United Internet mit den Marken WEB.DE und GMX auf den Marktstandard. Zudem engagiert sich die Telekom künftig im Stiftungsrat der European netID Foundation, dem obersten Entscheidungsgremium der Stiftung: Neues Mitglied wird hier Nils Stamm, Chief Digital Officer der Telekom Deutschland.

„Die Partnerschaft mit der Telekom zeigt die steigende Bedeutung unseres Login-Standards netID im Markt. Es geht insgesamt darum, dass wir uns im Online Marketing einerseits schnell von den Third Party Cookies lösen und uns andererseits von den US-Riesen mit ihren Walled Gardens emanzipieren. Dazu benötigen wir einheitliche Marktstandards und starke Partner wie die Telekom, die hier voran gehen“, so Sven Bornemann, Vorstandsvorsitzender der European netID Foundation.

„Die Telekom Deutschland und die European netID Foundation verbindet ein zentraler Aspekt: Der Kunde beziehungsweise Nutzer steht für uns immer im Mittelpunkt. Das ist ein wichtiger Bestandteil unserer Unternehmensphilosophie. Mit netID haben Nutzer stets die Hoheit über ihre Daten und bestimmen selbst über deren Verwendung und Weitergabe. Diesen Service möchten wir unseren Kunden bieten und mit netID die europäische Digitalbranche stärken“, ergänzt Nils Stamm, Chief Digital Officer der Telekom Deutschland GmbH.

Über die European netID Foundation

Die European netID Foundation wurde im März 2018 von Mediengruppe RTL Deutschland, ProSiebenSat.1 und United Internet mit den Marken WEB.DE und GMX gegründet. Mit einer unabhängigen Marktlösung unterstützt die Stiftung Internet-Angebote aller Branchen bei der Umsetzung des neuen europäischen Datenschutzrechts und hat dazu den offenen Login-Standard netID geschaffen. Die Initiatoren der Stiftung erreichen zusammen monatlich rund 50 Millionen Unique User und verfügen gemeinsam über mehr als 38 Millionen aktive Accounts. Die Stiftung ist explizit offen für weitere Partner und andere Initiativen. Weitere Informationen unter www.enid.eu

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