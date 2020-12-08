MagentaTV jetzt mit Kinderfilm-App von KIXI.

Kixi ist spezialisiert auf hochwertige und pädagogisch wertvolle Kinderunterhaltung sowie Lehr- und Schulfilme. Das Angebot von Kixi umfasst ein breites Spektrum an Filmen und Serien, von Märchen und Fantasy über Comedy bis hin zu Alltagsgeschichten und Lernfilme - stets abgestimmt auf die Zielgruppe Kinder und Familien. Von der Zeichentrickserie für Vorschüler bis zum Kino-Hit für Teenager ist alles mit dabei. Und mit unseren Film- und Serienklassikern können Eltern und Großeltern gemeinsam mit den Kindern in Erinnerungen schwelgen.

Bei der Auswahl der Programme für Kixi steht dabei stets eine hohe filmische und inhaltliche Qualität der Produktionen im Vordergrund. Dementsprechend haben die meisten der Filme und TV-Serien im Angebot von Kixi internationale Festivalpreise gewonnen, sind mit dem Prädikat "Besonders Wertvoll" ausgezeichnet und vom "Bundesverband Jugend und Film" empfohlen.

Mit dabei sind bekannte und beliebte Figuren wie beispielsweise "Barbar der Elefant", "Pettersson und Findus", "Die wilden Kerle", "Käpt'n Blaubär", "Rennschwein Rudi Rüssel" und "Der kleine Ritter Trenk".

Im Bildungsbereich bietet Kixi ein umfangreiches Angebot an Erklärvideos und Schulfilmen für Mathematik, Deutsch, Sachkunde und Naturwissenschaften. Ergänzt wird dies durch spannende Dokumentarfilme und Edutainment-Programme wie beispielsweise "WAS IST WAS TV".

Besonders wichtig für Eltern: Selbstverständlich ist das Angebot von Kixi bei MagentaTV werbefrei und gewaltfrei.

Um Kixi auf MagentaTV nutzen zu können, muss man lediglich ein Abonnement für den Dienst auf www.kixi.de abschließen. Der Preis für das Abonnement beträgt 4,99 Euro monatlich.

Anschließend erhält man auf der Webseite einen PIN, mit dem man sich ganz bequem auf der App bei MagentaTV einloggen kann.

Über Kixi:

Kixi ist Deutschlands führender unabhängiger Streamingservice für hochwertige und pädagogisch wertvolle Filme, Serien und Bildungsprogramme für Kinder und Familien. Kixi arbeitet mit namhaften Produzenten und Filmvertrieben wie beispielsweise WDR Media Group, Studio Hamburg Enterprises, Leonine, Constantin Film, Mediatoon und vielen mehr zusammen. Das Angebot von Kixi ist im Abonnement als Subscription-Video-On-Demand (SVoD) unbegrenzt nutzbar. Die Kixi Entertainment GmbH gehört zur Trias Media Group ( www.triasmediagroup.com )