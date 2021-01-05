5G für die Burg Eltz

Der Mast ist ein alter Eichenstamm und passt sich dem Landschaftsbild perfekt an. Er steht gut versteckt im Wald oberhalb der Burg Eltz und versorgt mit seinen Antennen neben dem Elzbachtal, auch den Eltzer Wald und die südlichen Höhen des Maifeldes. Neben 2G-Antennen kann die eingesetzte Technik auch LTE in den Frequenzbereichen 900, 1800 und 2100 Megahertz übertragen. Ein Teil des für UMTS genutzten Frequenzbandes wird seit dem Technikwechsel (Dynamic Spectrum Sharing) im Dezember 2020 für 5G verwendet. Und seit Juli 2021 wird das 2,1 Gigahertz-Frequenzband ausschließlich für 5G genutzt.

Dabei hatte der neue Mobilfunkstandort noch gar nicht die Möglichkeit zu zeigen, was er wirklich drauf hat. Wegen der Corona-Pandemie musste auch die Burg Eltz ihre Besuchszeiten stark einschränken. Normalerweise besuchen mehr als 250.000 Gäste im Jahr die Burg Eltz. In den vergangenen beiden Jahren 2020 und 2021 waren die Besucherzahlen deutlich geringer.

„Die Auslastung in den LTE-Zellen hat sich in Summe von 80 auf 160 User in der Spitze Ende Oktober 2021 entwickelt. “, sagt Wolfgang Schmitz, Funknetzplaner bei der Deutsche Telekom Technik zur Auswertung der Datentransfers für den Standort. „Die übertragene Datenmenge hat sich im gleichen Zeitraum von 10 auf 20 GB pro Tag gesteigert.. Technisch möglich ist ein Vielfaches davon. Ein vergleichbarer Standort an der Kölner Domplatte überträgt das Fünffache an Daten pro Tag.“ . Mit der Wieder-Eröffnung kultureller Einrichtungen und steigenden Besucherzahlen wird im Lauf des Jahres auch die Menge der übertragenen Daten am Standort bei der Burg Eltz deutlich ansteigen.

Bis es soweit ist, sind auch die Wälder, Hügel und Täler rund um die Burg allemal eine (Winter-) Wanderung wert. Schöne Fotomotive zum Teilen gibt es zuhauf.

Die Burg Eltz und das umliegende Elzbachtal mit Mobilfunk zu versorgen war keine leichte Aufgabe. Die hügelige Landschaft und Auflagen zum Natur- und Artenschutz hatten den Mobilfunkplanern einiges an Kopfzerbrechen bereitet. Aber mit Geduld, guter Zusammenarbeit und einer Portion Kreativität gelang die Herausforderung am Ende doch. Wie wir das geschafft haben, könnt Ihr hier noch einmal anschauen und nachlesen.