Erfolgreich in eine nachhaltigere Zukunft

Doch wir wollen mehr. Und wir machen mehr. Wir bauen unser Netz nicht nur aus, sondern helfen auch, es zu einem sicheren und toleranten Ort für alle zu machen. Wir machen unsere Zukunft nicht nur digitaler, sondern auch nachhaltiger, gerechter und lebenswerter. Wir sorgen nicht nur für Fortschritt, sondern auch dafür, dass alle davon profitieren können.

Weil wir unsere Ziele an den globalen Herausforderungen unserer Zeit ausrichten sind Projekte zum Thema Nachhaltigkeit bereits seit Jahren ein fester Bestandteil unseres Handelns.

Doch der Status Quo ist für uns immer noch nicht genug. Mit unseren Labeln #GreenMagenta und #GoodMagenta kennzeichnen wir regelmäßig neue Produkte und Lösungen, die gegenüber vergleichbaren verfügbaren Produkten wesentliche Mehrwerte für Umwelt oder Gesellschaft bieten.

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Fakten zum Label

#GreenMagenta und #GoodMagenta finden sich auf zahlreichen nachhaltigen Produkten und Initiativen der Deutschen Telekom. Mit jeder gekennzeichneten Initiative bekennen wir uns transparent zu unserem Versprechen, Tag für Tag ein Stückchen besser zu werden und unserer Verantwortung gegenüber der Umwelt und der Gesellschaft gerecht zu werden.

Kategorien

#GreenMagenta kennzeichnet Produkte, Services, Projekte, Maßnahmen und Initiativen, die einen positiven Beitrag zum Klimaschutz und zu einem verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen leisten. So setzen wir zum Beispiel auf erneuerbare Energien und sorgen für die Wiederverwendung gebrauchter Smartphones.

#GoodMagenta kennzeichnet wiederum Projekte, Maßnahmen und Initiativen mit einem positiven Beitrag zu sozialen und gesellschaftlichen Herausforderungen in der digitalen Welt. Beispielsweise setzen wir uns in diesem Kontext für ein toleranteres und sicheres Netz für alle ein.

Vergabeprozess

Für die Vergabe von #GreenMagenta und #GoodMagenta haben wir einen professionellen, strukturierten Prozess aufgesetzt. Der TÜV Rheinland hat den gesamten Vergabeprozess inklusive der zu Grunde liegenden Wirkungsmessung validiert und zertifiziert. Mitarbeiter*innen der Deutschen Telekom können Produkte, Services oder Initiativen vorschlagen, die mit #Green- oder #GoodMagenta gekennzeichnet werden sollen: