Schönere Städte im Vorbeifahren

Die Remondis-Gruppe sammelt und transportiert jährlich rund 30 Millionen Tonnen Wertstoffe. Tausende Abfallsammel-Fahrzeuge befahren regelmäßig die Straßen vieler Städte und Landkreise. Dabei erfassen Kameras in den Fahrzeugen die Straßenumgebung. Remondis und die Telekom-Tochter T-Systems MMS bündeln diese Bilddaten in einer intelligenten Lösung für Städte und Gemeinden.

Wilde Müllablagerungen ausfindig machen - gleichzeitig zur Verkehrssicherheit beitragen

Die Lösung „DataFleet“ unterstützt Kommunen, Mängel im Straßenumfeld zu erfassen. Dafür nutzt sie optische Sensorik und Künstliche Intelligenz, die von Rebotnix entwickelt wurde. Kameras in den Abfallsammel-Fahrzeugen von Remondis erfassen Bilder: Sie übertragen die Daten kodiert in die Microsoft Azure Cloud. DataFleet verknüpft die Bilddaten des jeweiligen Standortes mit einer Straßenkarte. Die grafische Benutzeroberfläche entwickelte die Telekom. Sie zeigt alle wichtigen Informationen auf einen Blick.

Diesen Service stellt Remondis Kommunen zur Verfügung. Deren Mitarbeitende greifen online darauf zu. Per Ferndiagnose schätzen sie den Zustand der Verkehrsschilder ein. Notwendige Reparaturen, Reinigungen oder das Befreien von Pflanzenbewuchs lassen sich besser planen. DataFleet ermöglicht eine schnelle und zielgerichtete Beseitigung von Mängeln. Das erhöht die Sicherheit im Straßenverkehr. Straßenverkehrsbehörden reduzieren eigene Kontroll-Fahrten. Der Aufwand für die Wartung sinkt, die nun nach Bedarf erfolgen kann. Das spart Zeit und Kosten. Und die Umwelt wird entlastet.

DataFleet ist eine skalierbare Cloud-Anwendung. Die Lösung erfasst automatisiert und bedarfsgerecht Informationen über den Zustand von Verkehrsschildern. Natürlich unter Beachtung des Datenschutzes. Dabei speichert und verwaltet die Cloud die Bilddaten. DataFleet lässt sich auf individuelle Geschäftsabläufe zuschneiden und bietet eine hohe Flexibilität. Anwender stellen ihre benötigten Programme und Dienste selbst zusammen. Testumgebungen lassen sich kurzfristig aufbauen.