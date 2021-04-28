Business Resilienz: Mit Digitalisierung widerstandsfähiger werden

Corona hat viele Unternehmen arg gebeutelt und weltweit große Spuren in der Wirtschaft hinterlassen. Während die einen an der Krise gescheitert sind, scheinen andere über sich selbst hinausgewachsen zu sein. Fest steht: Unternehmen müssen immer öfter wichtige Entscheidungen in unsicheren Zeiten treffen. Sie müssen sich dabei immer schneller auf ein sich veränderndes Umfeld einstellen. Digitalisierung spielt hier eine wichtige Rolle. Denn viele bekannte Digitalisierungstrends gewannen in der Pandemie enorm an Beschleunigung. New Work zum Beispiel. Manches Unternehmen hat hier frühzeitig mehr Digitalisierung gewagt. Hat in mobiles Arbeiten für seine Mitarbeiter oder in eine gute Onlinepräsenz des eigenen Unternehmens investiert. Und konnte so seine Widerstandsfähigkeit in der Krise stärken. Insgesamt kamen Unternehmen, die wichtige Prozesse im Unternehmen schnell digitalisiert und auch ihre IT entsprechend angepasst haben, besser durch die Krise.

Doch wie können Unternehmen robuster werden?

Mit Digitalisierung widerstandsfähiger werden

Resilienz ist keine „angeborene“ Fähigkeit. Sie bedeutet eine individuelle Weiterentwicklung, bei dem ein zukunftsfähiges Unternehmen entsteht. Bestenfalls fördern Manager deshalb bereits in guten Zeiten resiliente Prozesse und bauen die Robustheit ihres Unternehmens so frühzeitig aus.

Das jetzt von T-Systems in Zusammenarbeit mit Mind Digital, dem Beraternetzwerk für Digitale Zukunftsmärkte herausgegebene Trendbook Business Resilience diskutiert wichtige Fragen:

Wie verändert sich die Post-Pandemie-Welt?

Von welchen Digitalisierungstrends profitieren Unternehmen?

Wie kann die Widerstandsfähigkeit von Unternehmen gestärkt werden?

Experten aus Wirtschaft und Forschung beschreiben, welche Faktoren darüber entscheiden, wie Unternehmen die Krise besser überstehen. Dies gilt auch in stark von der Pandemie betroffenen Branchen. Und sie sind sich einig - Unternehmen müssen bei 3 Themen ansetzen, um resilienter zu werden:

Kundenerlebnis Prozesse Technologie

Es lohnt sich für Unternehmen, sich hier beraten zu lassen! Denn resiliente Unternehmen haben das Zeug, gestärkt aus Krisen hervorzugehen. Die Experten schreiben ihnen fünf wichtige Merkmale zu:

Sie treffen frühzeitig harte Entscheidungen und schneiden alte Zöpfe ab.

Sie bewegen sich schneller und gelangen so rasch wieder auf den Wachstumspfad.

Sie schränken ihre Investitionen nicht ein und reinvestieren.

Sie sind digitale Vorreiter, die frühzeitig auf digitale Technologien setzen.

Sie verwirklichen einen stakeholderorientierten Blick auf Wirtschaft.

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