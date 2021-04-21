MagentaSport zeigt EuroLeague Playoffs mit dem FC Bayern Basketball

Das Abenteuer beginnt in Mailand: Der FC Bayern München spielt als erster deutscher Klub in den Playoffs der EuroLeague – der stärksten europäischen Liga mit den besten Teams. Die Spiele sind live bei MagentaSport zu sehen. „Wir sind noch nicht fertig“, hatte Bayerns Coach Andrea Trinchieri nach dem Einzug ins Viertelfinale erklärt. Dabei war die Qualifikation schon der größte Erfolg der Klubgeschichte. Auch der Ehrenpräsident des FC Bayern, Uli Hoeneß, zeigt sich im MagentaSport-Interview ambitioniert: „Jetzt sind wir in der europäischen Spitze drin“.