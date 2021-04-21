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MagentaSport zeigt EuroLeague Playoffs mit dem FC Bayern Basketball

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Das Abenteuer beginnt in Mailand: Der FC Bayern München spielt als erster deutscher Klub in den Playoffs der EuroLeague – der stärksten europäischen Liga mit den besten Teams. Die Spiele sind live bei MagentaSport zu sehen. „Wir sind noch nicht fertig“, hatte Bayerns Coach Andrea Trinchieri nach dem Einzug ins Viertelfinale erklärt. Dabei war die Qualifikation schon der größte Erfolg der Klubgeschichte. Auch der Ehrenpräsident des FC Bayern, Uli Hoeneß, zeigt sich im MagentaSport-Interview ambitioniert: „Jetzt sind wir in der europäischen Spitze drin“.

MagentaSport zeigt EuroLeague Playoffs mit dem FC Bayern Basketball
MagentaSport zeigt EuroLeague Playoffs mit dem FC Bayern Basketball

Die ersten beiden Spiele der Playoffs werden am 20. und 22. April in Mailand ausgetragen. Jeweils ab 20.30 Uhr begrüßt Reporter Michael Körner zum Duell gegen Armani Exchange Mailand. Die beiden Heimspiele bestreitet der FC Bayern am 28. und 30. April – ebenfalls ab 20.30 Uhr. Die Viertelfinals laufen im „Bestof5“-Modus – das entscheidende 5. Spiel würde am 4. Mai wieder in Mailand stattfinden.

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