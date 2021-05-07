Telekom bester Anbieter für B2B-Internet in Deutschland

Das Unternehmen ist Gesamtsieger der Studie Internet B2B aus Kundensicht. Und steht auch bei drei Einzelkategorien auf Platz 1: Hard- und Software, Marke/Anbieter und Netz. Damit hat Magenta in drei von vier Kategorien die Nase vorn.

Ein verlässliches Netz und sichere Datenübertragung sind gerade in Krisenzeiten wie Corona essentiell. Sie tragen entscheidend dazu bei, dass Geschäfte auch unter erschwerten Bedingungen weiterlaufen. „Das Feedback der Kunden zeigt: Unsere Netze und Lösungen sind pandemieresilient“, ordnet Hagen Rickmann ein, Geschäftsführer Geschäftskunden der Telekom Deutschland. Die Mehrzahl der Telekom-Kunden will auch weiterhin bei ihrem Dienstleister bleiben.

Vorjahressieg wiederholt

Bereits 2020 war die Telekom Sieger des Connect-Kundenbarometers. Für den diesjährigen Service-Test hat die Zeitschrift zunächst 2.322 Kunden aus der DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz) befragt, darunter knapp 1.500 aus Deutschland.

Zusammen mit dem verlagseigenen Institut für Technikthemen (FiFT) hat sie die Ergebnisse dann in eine Studie überführt und neutral bewertet. Grundlage ist ein Bewertungsmodus für die Kundenzufriedenheit auf Basis von fünfstufigen Noten zwischen sehr gut und sehr schlecht. Das Endergebnis setzt sich aus den Wertungen aller Kategorien zusammen.