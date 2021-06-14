Keinen Schimmer, was es genau mit Künstlicher Intelligenz, Big Data oder Quantencomputing auf sich hat? Kein Problem - „Skilling me softly“ ist der neue Wissenschaftspodcast der Deutschen Telekom und erklärt diese und weitere Begriffe einfach und eingängig für Laien.

Expert*innen der T-Labs, der Forschungs- und Entwicklungseinheit des Konzerns, erklären aktuelle wissenschaftliche Themen. In jeder Podcast-Folge widmen sich Dr. Sebastian Fischer, Ronald Fromm, Tanja Hagemann und Claudia Pohlink einem aktuellen Thema aus der Forschung – oft mit einem spannenden externen Gast. In sogenannten „Deep Dives“ werden spezielle Themenaspekte weiter vertieft.

Auftaktfolgen zu Künstlicher Intelligenz

Die ersten beiden Folgen widmen sich dem Thema Künstliche Intelligenz (KI). Dabei geht es um die Technologie und ihre Vorteile, aber auch die damit verbundenen Herausforderungen. Einen Schwerpunkt der Folge bildet die Frage, wie KI Entscheidungen trifft und wie dabei Neutralität gewahrt bleiben kann. In einem Deep Dive in Folge 2 wird u.a. das Thema Vertrauenswürdigkeit von KI vertieft. Gesprächspartner ist dabei Dr. Holger Trittenbach vom Berliner Startup Neurocat.

Digitale Identitäten

Die Folgen drei und vier behandeln selbstbestimmte digitale Identitäten (Self Sovereign Identities). Tanja Hagemann, Sebastian Fischer und Ronald Fromm diskutieren mit Dirk Thatmann. Er forscht bei den T-Labs zu diesem Thema. Mit ihm sprechen sie auch über die Möglichkeit, sich von den bisherigen Identitätsverwaltern wie etwa Google und Facebook zu emanzipieren.

Die Folgen können hier abgerufen werden: www.telekom.com/de/medien/podcasts

Folge 1: Erklärbarkeit von KI (Länge: 36 Minuten)

Folge 2: Deep Dive - Erklärbarkeit von KI (Länge: 1:21 Stunde)

Folge 3: Self Sovereign Identity (Länge: 39 Minuten)

Folge 4: Deep Dive - Self Sovereign Identity (Länge: 56 Minuten)

Als weitere Themen stehen „Leben auf dem Mars“ und „Neueste Forschung zu Bienen“ auf der Agenda..