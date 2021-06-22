Dreimal gewonnen: „inside digital“ gibt Sieger der Leserwahl bekannt

Testsiege sind immer ein Grund zur Freude, besonders dann, wenn Kunden*innen ihre Stimme abgegeben haben: Dreimal haben die Leser*innen des Technik-Magazins „inside digital“ Produkte der Deutschen Telekom zum Sieger gewählt.

Das heißt, dreimal hat das Telekommunikationsunternehmen den Nerv der Leser*innen getroffen. Dieses Ergebnis ist Ansporn und Herausforderung. Wie beim Fußball gilt die alte Wahrheit „nach dem Test, ist vor dem Test“.

Gewonnen hat die Deutsche Telekom in den Kategorien:

"Zuhause" als bester Internet-Anbieter für Zuhause – mit mehr als 41 Prozent aller Stimmen konnte das Unternehmen überzeugen.

Mit dem Telekom-Angebot Speedbox, in der Kategorie "Zuhause" als bestes WLAN- über Mobilfunk Angebot, konnten mehr als 39 Prozent aller Stimmen erreicht werden.

Erneut haben sich die Investitionen in das Telekom-Mobilfunknetz ausgezahlt. Mehr als 26 Prozent aller Stimmen konnte die Deutsche Telekom in der Kategorie "Handy" als bester Mobilfunk-Anbieter erreichen.

Dieses Ergebnis ist nicht nur ein Grund zur Freude, sondern vielmehr eine große Herausforderung. So wie in den vergangenen Jahren, wird Telekom weiter in Innovationen, Qualität und Service investieren.

Der erste Platz „Handy“ belohnt die Anstrengungen des Unternehmens, mit dem eigenen Mobilfunknetz führend in Deutschland zu sein. Ein Beispiel dafür ist der derzeitige Stand beim Ausbau des 5G-Netzes: Aktuell sind bereits mehr als 50.000 Antennen in Betrieb. 80 Prozent der Bevölkerung können 5G nutzen. Damit wird 5G zum neuen Standard im Mobilfunknetz der Telekom. Zusätzlich baut die Telekom auch das LTE-Netz weiter aus und versorgt aktuell 98,87 Prozent der Menschen in Deutschland.

Innovationskraft und Qualität waren sicherlich ein Grund für das gute Abschneiden im Test. In den vergangenen Jahren stand die Weiterentwicklung des Festnetzes im Fokus des Unternehmens. Inzwischen können mehr als 34,1 Millionen Haushalte einen Tarif mit bis zu 100 MBit/s oder mehr buchen. Bereits 25,8 Millionen Haushalte können einen Highspeed-Tarif mit bis zu 250 MBit/s oder mehr buchen. Derzeit gibt es bereits für 2,3 Millionen Haushalte ein FTTH Angebot, also Glasfaser bis ins Haus. Bis 2024 sollen es zehn Millionen Haushalte sein. Ab dann sollen weitere 2,5 Millionen FTTH-Haushalte pro Jahr dazukommen. Aktuell hat das Glasfasernetz der Telekom in Deutschland eine Länge von mehr als 600.000 Kilometern.

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