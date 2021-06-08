Deutsche Telekom vier weitere Jahre Nationaler Förderer der Deutschen Sporthilfe

„Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit der Deutschen Sporthilfe. Die Zukunft der Athlet:innen und Juniorsportler:innen liegt uns am Herzen. Telekom und Sporthilfe teilen die gleiche Überzeugung: Der Sport stärkt den Zusammenhalt, er fördert ein faires Miteinander und leistet einen wichtigen Beitrag zur Integration. Die Telekom übernimmt Verantwortung in den unterschiedlichsten Bereichen, und unsere Sportförderung gehört dazu“, sagt Tim Höttges, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Telekom.

Thomas Berlemann, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Sporthilfe, ergänzt: „Mit der Telekom hat die Sporthilfe seit nunmehr 13 Jahren einen verlässlichen und engagierten Partner an ihrer Seite. Wir freuen uns im Namen aller geförderten Athlet:innen auf vier weitere Jahre. In der paralympischen Förderung sowie bei der Unterstützung der Dualen Karriere hat die Telekom Maßstäbe gesetzt. Nun profitieren auch unsere besten Nachwuchstalente von dieser starken Partnerschaft.“

Neben der finanziellen Förderung im olympischen wie paralympischen Bereich, bietet die Telekom allen Sporthilfe-geförderten Athlet:innen mehrmals pro Jahr speziell auf die Bedürfnisse von Spitzensportler:innen zugeschnittene Bewerbertrainings an.

Expert:innen des Recruiting & Talent Service der Telekom geben Tipps und Tricks für die Erstellung von Bewerbungsunterlagen, für den Aufbau eines beruflichen Netzwerks und was man bei einem Videointerview oder Assessmentcenter beachten sollte.