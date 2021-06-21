New Work bei der Telekom

Vom New Normal ins New Work: Die Pandemie bildet eine Etappe auf dem Weg zum neuen Arbeiten – wenn auch eine ungeplante. Sie hat den Wandel erheblich beschleunigt. Und viele Entwicklungen der vergangenen Monate werden erhalten bleiben. Weil Tools und Arbeitsweisen sich bewährt oder gar enorme Vorteile gezeigt haben. Weil der Verzicht auf Reisen Zeit spart, Kosten senkt und das Klima schont. Oder weil hybride Arbeitsmodelle flexible Familienmodelle unterstützen.

Um die Arbeitswelt der Zukunft zu gestalten, folgt die Telekom fünf Leitplanken, die Orientierung für die Gestaltung der Arbeitswelt der Zukunft geben.

1. Einem Mix aus Homeoffice und Büro

Die Art der Arbeit bestimmt den Mix aus mobiler Arbeit und Präsenz.

Der Anteil an mobilem Arbeiten wird deutlich steigen.

Persönliche Begegnungen bleiben ein wesentlicher Bestandteil des Arbeitslebens. Denn der Erfolg kreativen Arbeitens, komplexer Problemlösungen oder von Teamprozessen basiert häufig auf physischer Nähe.

2. Büros als Orte der Begegnung

Das Büro bleibt der wichtigste Ort der Unternehmensidentität.

Bürogebäude werden verstärkt zu Orten der Teamarbeit, der Begegnung, des sozialen und kreativen Austauschs.

3. Nutzung von digitalen Tools

Digitale Kollaborationstools sind stetige Begleiter und wichtige Helfer im Alltag.

Die Telekom beschleunigt die unternehmensweiten Investitionen in IT-Tools, IT-Ausstattung und Schulung der Mitarbeitenden.

4. Weniger Geschäftsreisen

Das Reduzieren von Geschäftsreisen leistet unter anderem einen Beitrag zur Nachhaltigkeit.

5. Führung – Vertrauen statt Kontrolle