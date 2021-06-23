Telekom Tech Grounds: Die Plattform für menschenzentrierte Technologie-Innovationen

Begleitet von Keynotes führender Tech-Visionär:innen unserer Zeit, wie Poppy Crum, Bertrand Piccard, Prof. Frank Fitzek und Simon Sinek - mit ihm wird Claudia Nemat, Vorstandmitglied für Technologie und Innovation bei der Deutschen Telekom, über das „Warum“ menschenzentrierter Technologie diskutieren. Gleichzeitig wird sie in ihrer Keynote die digitalen Innovationen der Telekom für das Zuhause, im geschäftlichen Kontext und in unseren Netzen vorstellen und unser Engagement für Nachhaltigkeit beleuchten.

Vier inhaltliche Cluster stehen bei den Telekom Tech Grounds im Mittelpunkt:

Business Innovation

Wie können wir Business-Innovationen beschleunigen, Daten und Menschen schützen und uns stark für eine nachhaltigere Zukunft machen?

Network Differentiation

Wie können wir unser Netz fit für die Zukunft machen und gleichzeitig neue Wege gehen, um ökologische, gesellschaftliche und Herausforderungen zu meistern?

Home Innovation

Wie können wir im Bereich Digital Lifestyle so innovieren, dass sowohl Kunden als auch Umwelt davon profitieren?

Sustainability

Wie wir unsere Klimastrategie beschleunigt haben und bei unseren Produkten und Lösungen immer mehr Ressourcen schonen? Und was wir hier sonst noch alles in Sachen Nachhaltigkeit unternehmen?

Alles verbunden in einer Online-Plattform für ein neuartiges Konferenzerlebnis.

Den Link zu Plattform und Anmeldung finden Sie hier .

