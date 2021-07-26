EAN Tech Update 5: EANs 5G Entwicklung

Um von potenziellen Service-Verbesserungen zu profitieren, muss unsere Roadmap-Planung die komplette EAN-End-to-End-Lösung berücksichtigen. Dazu gehört nicht nur unsere Netzinfrastruktur. Die Kompatibilität der Bordgeräte und Sicherung der relevanten Frequenz-Lizenzen finden ebenfalls Berücksichtigung, um den weiteren kommerziellen Betrieb von EAN unter 5G-Technologie zu ermöglichen. Hier konzentrieren wir uns auf das erste Teil dieses Puzzles: unser preisgekröntes CGC-Netzwerk (Complementary Ground Component).

Der 5G-Migrationspfad von EAN

Für dieses kritische Element unseres EAN-Dienstes haben wir einen Migrationspfad für die 5G-Bereitstellung aus zwei verfügbaren Optionen ausgewählt:

eine Standalone-Option (SA), die nur aus einer Generation von Funkzugangstechnologie (5G) besteht,

eine Non-Standalone-Option (NSA), die aus zwei Generationen von Funkzugangstechnologien (4G LTE und 5G) besteht.

Bei der NSA-Bereitstellung werden das LTE- und 5G-Funknetz mit einem bestehenden Kern (EPC) verbunden. Das bedeutet, dass ältere 4G-Bereitstellungen unterstützt werden, während 5G-Bereitstellungen nur die neue 5G-Funkschnittstelle (NR) unterstützen müssen. Für uns war die offensichtliche Wahl der NSA-Ansatz.

Warum? Die Luftfahrtindustrie hat traditionell Lebenszyklen von zehn Jahren oder mehr. Im Telco-Geschäft stehen alle fünf Jahre größere Upgrades an. Mit dem NSA-Ansatz können wir bestehende Flugzeugflotten weiterhin mit einer 4G-Konfiguration unterstützen. Gleichzeitig können wir ein vollständig 5G-kompatibles System einführen. Dieser Ansatz ermöglicht es uns, potenziellen Airline-Kund*innen in jeder Phase unseres Rollouts ein Angebot zu machen. Mit anderen Worten: Alle Nutzer*innen unseres EAN-Dienstes können sich darauf verlassen, dass sie während der gesamten Lebensdauer des Flugzeugs eine leistungsstarke Konnektivität erhalten.

Sobald die für EAN benötigte Bordausrüstung zur Unterstützung dieser 5G-Technologie verfügbar ist, haben Airline-Kunden die Flexibilität, ihren Übergang zum 5G-kompatiblen Netz über diesen hybriden 4G/5G-Zwischenschritt zu gestalten. Wenn zukünftige Rollouts von Flugzeugflotten direkt mit den Lösungen der nächsten Generation ausgestattet werden, besteht die Möglichkeit ausschließlich auf 5G zu setzen. Folglich wird der Return of Invest und die Laufzeit bestehender Installationen berücksichtigt, während eine reibungslose und auch schnelle Migration zu 5G ermöglicht wird.

Längere Strecken zurücklegen

Mit den flexibleren Rahmenbedingungen von 5G erwarten wir, dass noch größere Entfernungen zwischen Bodenantennen und Flugzeugen überbrückt werden können. Die heutige Obergrenze ist nicht unbedingt eine Folge des Signalpfadverlusts über die Entfernung, sondern eher auf den 4G-Zeitvorlauf und die Protokoll-Beschränkungen zurückzuführen. Dies führt zu besserer Verfügbarkeit und Leistung für Benutzer*innen. Auch wenn sie sich weiter von der Antenne des Bodennetzes entfernen, als wir es heute erleben.

Diese fortschrittlichen Bodennetzwerk-Antennensysteme werden den Weg für mehr Kapazität ebnen. Multi-User-MIMO geht mit unserer 5G-Lösung Hand in Hand. Das ermöglicht die gleichzeitige Beplanung mehrerer Flugzeuge im selben Ressourcenraster. Die Strahlverfolgung stellt sicher, dass der Hauptstrahl der Antenne direkt auf den Standort eines sich bewegenden Flugzeugs gerichtet ist (siehe Abbildung).

Unterstützt von einer starken Gemeinschaft

Der strategische Ansatz der EAN, auf die 5G-Technologie umzusteigen, wird von einer starken Gemeinschaft unterstützt. Diese gewährleistet Skaleneffekte. Die Telekom hat eine wichtige Stimme innerhalb der Standardisierungsinitiativen für 3GPP und verfügt zudem über enge Lieferanten-Kooperationen mit speziellen EAN-Labortesteinrichtungen. Wir bereiten derzeit mehrere Proof-of-Concept-Übungen (PoC) sowie Flugtests zur Unterstützung dieser Initiativen vor.

Im Vergleich zum anfänglichen Bodennetz-Rollout von EAN wird das Upgrade zu 5G auch viel einfacher und schneller sein, da das gleiche Mastnetz wiederverwendet werden kann. Wir können bestehende Backhaul-Lösungen aufrüsten. Unser Field-Service-Support wird angepasst und sicherstellen, dass die Ersatzteillogistik vor dem Start vorhanden ist. Unser regionales EAN-Team steht bereit und kann ohne weitere Vorlaufzeit in jeden Ausbauplan einsteigen.

Dieser Artikel unsere EAN Tech Update ist der Abschluss der Serie. Wir werden über weitere Neuigkeiten in der EAN 5G Arena und anderen technologischen Fortschritten berichten. Wir bleiben engagiert. Wir werden nicht aufhören.