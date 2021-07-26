Hass gegen Frauen: Folge 2 des Digital Crime Podcasts

In der neuen Folge Digital Crime – Wenn Worte zur Waffe werden geht es um Hass gegen Frauen. Warum dieser so speziell ist, dass wir ihm eine ganze Podcast-Folge widmen? Hört dazu die Geschichte von Julia. Als Journalistin und Faktencheckerin ist sie immer wieder Hass im Netz ausgesetzt. Sie wird beleidigt, man droht ihr mit sexualisierter Gewalt und mit der Verfolgung in der analogen Welt. Was sie erlebt, ist kein Einzelfall - leider.

Digitale Gewalt gegen Frauen im Netz hat viele Formen und ist allgegenwärtig. Sie reicht von Beleidigungen und Drohungen bis hin zu gezielten Fake News-Angriffen und die massenhafte Verbreitung privater Daten. Frauen aller Schichten sind betroffen. Besonders hart trifft es solche, die in der Öffentlichkeit stehen oder öffentlich in Erscheinung treten. Wie Julia. Dass Hass gegen Frauen als solcher bis heute kriminalstatistisch nicht erfasst wird, verstärkt das Problem zusätzlich.

Ist Hass gegen Frauen eine Straftat?

Unsere Expert*innen in dieser Folge sind Daniela Rothermundt, Staatsanwältin in der Göttinger Zentralstelle zur Bekämpfung von Hasskriminalität im Internet und Dr. Tobias Schmid von der Initiative „Verfolgen statt nur Löschen“ der Landesanstalt für Medien NRW. Im Podcast erklären sie, wie Hass gegen Frauen juristisch zu bewerten ist. Es geht dabei auch um die Frage, ob es um Straftaten gegen Einzelne geht oder um Volksverhetzung. Und auch um die Frage, ob die Androhung von Vergewaltigungen bereits ein Verbrechen ist.

„Digital Crime - Wenn Worte zur Waffe werden“ ist Teil von #DABEI-Gegen Hass im Netz

Die Telekom kämpft für ein Netz, in dem alle respektvoll und auf Basis demokratischer Werte miteinander umgehen. Seit dem Start der Kampagne im Juli 2020 wurden Millionen von Menschen erreicht - unter anderem mit dem TV-Spot mit Jay, den Ihr in der ersten Folge kennengelernt habt. In ihrem Kampf ist die Telekom nicht allein. Sie wird unterstützt von 44 Partnern an ihrer Seite. Einige von ihnen kommen auch in der Podcast-Reihe zu Wort.

„Wir beschäftigen uns schon lange intensiv mit Hass im Netz und digitaler Zivilcourage. Julias Geschichte hat mich sehr schockiert. Vor allem, weil die Intensität des Hasses, mit dem sie sich auseinander setzen muss, so stark ist und es keine Grenzen zwischen der digitalen und analogen Welt zu geben scheint“, sagt Barbara Costanzo von der Telekom, in deren Team Social Engagement die Podcast-Folgen entstanden sind. „Es sind Geschichten wie die von Julia und Jay, die erzählt werden müssen und die uns immer wieder bestärken: Worte dürfen nicht zur Waffe werden!“

Jede Folge erzählt eine neue, wahre Geschichte

Neugierig geworden? Dann hört rein in die 2. Folge Digital Crime. Direkt zur Folge Hass gegen Frauen geht es hier .

Die aktuelle Staffel besteht aus vier Folgen - online immer am letzten Sonntag im Monat. In jeder schauen wir auf das Thema „Hass im Netz“ aus einer anderen Perspektive. In der nächsten Folge dreht sich alles um das Thema „Gaming“ und Ihr lernt Josef kennen, der aufgrund seiner Hautfarbe als Gamer und Coach im eSport schon viel Hass erleben musste.