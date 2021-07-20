Telekom baut Glasfasernetz in Adelberg

Für den hohen Erholungswert inmitten des Schurwaldes sowie im kulturellen Bereich für die Klosteranlage mit sehenswerten Baudenkmalen und Kunstschätzen wird die Gemeinde Adelberg bereits seit langem geschätzt. Jetzt gewinnt der Ort auch für Gewerbetreibende zusätzlich an Attraktivität. „Schnelles Internet ist aus dem Leben unserer Bürgerinnen und Bürger nicht mehr wegzudenken – privat und geschäftlich. Es ist ein wichtiger digitaler Standortvorteil,“ sagt Bürgermeisterin Carmen Marquardt. Dank der schnellen Glasfaseranschlüsse haben sie im Gewerbegebiet Ziegelhau künftig den besten Anschluss und können auf die stetig wachsenden digitalen Anforderungen flexibel reagieren. Insbesondere Unternehmen im produzierenden Gewerbe sowie Handwerksbetriebe haben sich dort angesiedelt.

Inbetriebnahme noch in diesem Jahr

Dafür verlegt die Telekom rund 800 Meter Glasfaser im Tiefbau und wird einen Netzverteiler neu errichten. „Wir bauen das Gewerbegebiet in einem Zug aus. Der Tiefbau wird voraussichtlich bis Mitte Oktober komplett abgeschlossen sein. Die Gewerbebetriebe können aus heutiger Sicht zum Jahresende die schnellen Anschlüsse bestellen“, erläutert Sabine Wittlinger, Partnermanagerin bei der Deutschen Telekom, die Ausbaumaßnahme. „Dafür wird eine Glasfaserstrecke von den Gebäuden über den Glasfaser-Netzverteiler bis zum Netzknoten in Adelberg aufgebaut.“

Ausbau dank Förderprogramm

Der Ausbau wird möglich durch eine Fördermaßnahme des Bundes. Der Zweckverband Gigabit Landkreis Göppingen hatte sich um die finanzielle Förderung bemüht. Als Projektträger des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur begleitet die ateneKOM das Vorhaben. „Wir freuen uns, dass der Ausbaupartner unseres Gigabitprogramms, die Deutsche Telekom, den geförderten Ausbau im Ziegelhau übernommen hat. Der Ausbau in Adelberg leistet einen Beitrag dazu, dass wir beim regionalen Gigabitprogramm im Plan bleiben und bis 2025 alle Gewerbegebiete im Landkreis Göppingen und in der Region Stuttgart versorgt sind. Dies ist ein gutes Beispiel dafür, dass von der Kooperation mit der Telekom besonders die kleineren und eher ländlich gelegenen Kommunen profitieren“, erklärt Matthias Gauger, Leiter Technik der Gigabit Region Stuttgart GmbH.