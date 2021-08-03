3. Liga und Frauen-Bundesliga als Pay-Per-View-Angebot

„Wir erweitern damit die Möglichkeiten für die Fußball-Fans, unsere Angebote noch flexibler zu nutzen“, so Henning Stiegenroth, Leiter Content und Sponsoring der Telekom Deutschland. „Vor allem unser neues Angebot zur Frauen-Bundesliga kann so einfach und gezielt von einer noch breiteren Zielgruppe verfolgt werden“, so Stiegenroth weiter. MagentaSport hatte erst kürzlich verkündet, dass man ab der kommenden Saison alle 132 Spiele der höchsten deutschen Spielklasse für Frauen live zeigt.

Die Nutzer bei OneFootball gelangen mit nur drei Klicks in 20 Sekunden zum Livestream, ohne dabei ein Abo abschließen zu müssen. Jedes einzelne Live-Spiel ist ab sofort sowohl auf dem Smartphone als auch auf dem Tablet abrufbar. Das gleiche Angebot wird in Kürze auch auf der Website www.onefootball.com verfügbar sein.

Nikolaus von Doetinchem, Vice President OTT Streaming & Media Rights OneFootball: „Die 3. Liga, welche gespickt ist mit deutschen Traditionsvereinen, und die FLYERALARM Frauen-Bundesliga erfreuen sich großer Beliebtheit auf unserer Plattform. Umso mehr freut es uns, dass wir unseren Nutzern durch diese Partnerschaft neben den redaktionellen Inhalten zu beiden Wettbewerben zukünftig auch das ultimative Live-Erlebnis bieten können.“