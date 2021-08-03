3. Liga und Frauen-Bundesliga als Pay-Per-View-Angebot
Die Spiele der 3. Liga und FLYERALARM Frauen-Bundesliga sind für Fußballfans jetzt auch einzeln als Pay-Per-View Angebot verfügbar. Dank einer Kooperation mit der Fußball-Plattform OneFootball können die MagentaSport Live-Übertragungen der 3. Liga für 2,99 Euro pro Spiel direkt bei OneFootball verfolgt werden. Die Spiele der Frauen-Bundesliga werden für 1,99 Euro pro Partie angeboten. Neben den Live-Angeboten stehen auch die Highlight-Clips der beiden Ligen zur Verfügung. Zukünftig sollen weitere Inhalte von Magenta Sport wie zum Beispiel das kostenlose Video-Format „3. Liga Top-Thema“ bei OneFootball folgen.