OTE besiegelt Verkauf von Telekom Romania (Festnetz)

OTE plant eine Ausschüttung an die Aktionäre in Höhe von 174 Millionen Euro - in Form einer Sonderdividende und zusätzlichen Aktienrückkäufen. Die Dividende unterliegt noch entsprechenden Genehmigungen seitens des Unternehmens, soll aber noch im Jahr 2021 ausgeschüttet werden. OTE wird zur gegebenen Zeit eine neue Bekanntmachung mit entsprechenden Einzelheiten herausgeben.

Michael Tsamaz, Vorstandsvorsitzender von OTE, dazu: „Der Verkauf von Telekom Romania Fixed ist eine strategische Entscheidung. Sie ermöglicht OTE einen schnellen Infrastrukturausbau in Griechenland, unterstützt die langfristigen Wachstumspläne und steigert den Wert des Unternehmens. In Rumänien stärkt der Verkauf das Wachstum von Telekom Romania Fixed und fördert die Wettbewerbsfähigkeit am Markt. Davon profitieren nicht nur die Kunden in Rumänien, sondern auch die Gesellschaft.

Mit Telekom Romania Mobile wird die OTE-Gruppe ihre Position im rumänischen Markt behalten mit dem Ziel, durch ein umgestaltetes Marktkonzept positiven Cashflow zu generieren. Von der Transaktion profitieren somit alle Beteiligten. Ich möchte dem Management und den Mitarbeitern von Telekom Romania für die bisherigen Leistungen des Unternehmens danken und wünsche ihnen eine erfolgreiche Zukunft.“

Die Bekanntmachung erfolgt gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014.

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