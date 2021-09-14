TK-Branche fordert „Privat vor Staat“ beim Netzausbau

Die Verbände der Telekommunikationsbranche fordern in einem gemeinsamen Appell an die künftige Bundesregierung, die bestehende Dynamik beim Ausbau von Gigabit-Netzen in der kommenden Legislaturperiode stärker zu unterstützen. Notwendig dazu sind stabile Rahmenbedingungen, die dem Prinzip „Privat vor Staat“ folgen, realistische Ausbauziele mit klaren Prioritäten und ein gemeinsames Handeln von Privatwirtschaft und Politik, heißt es in einem gemeinsamen Positionspapier von ANGA, Bitkom, BUGLAS und VATM. So dürfe Förderung weder zeitlich noch im Umfang den privatwirtschaftlichen Ausbau verdrängen. Es müsse allen gemeinsam darum gehen, besonders schlecht versorgte Gebiete noch stärker als bisher zu priorisieren. Wichtig sei auch die Digitalisierung und Beschleunigung von Antrags- und Genehmigungsverfahren sowohl für den Glasfaserausbau als auch für Antennenstandorte.

Mehr hier: www.bitkom.org/Bitkom/Publikationen/Ziele-und-Meilensteine-fuer-Gigabit-Netze