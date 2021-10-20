„Wir treiben den Glasfaserausbau voran!“

Heute habe ich die Gelegenheit, vor der Regionalversammlung der Region Stuttgart zu sprechen. Es geht um unser gemeinsames Ausbauprojekt mit der Region Stuttgart – dort sind 179 Kommunen zusammengeschlossen. In enger Zusammenarbeit mit den Kommunen und der Gigabit Region Stuttgart baut die Telekom das Netz der Zukunft. Und das heißt: Glasfaser mit Gigabitgeschwindigkeiten. Über gemeinsame Ziele für den Bau eines 5G-Mobilfunknetzes haben wir uns ebenfalls bei der Vertragsunterzeichnung zu dieser Kooperation im Jahr 2019 verständigt.

Wo stehen wir rund zwei Jahre nach Beginn unserer Kooperation?

Bis Ende 2021 will die Telekom in der Region Stuttgart über 200.000 Haushalten direkte Glasfaseranschlüsse (Fiber to the home = FTTH) ermöglichen. Allein in diesem Jahr stehen 80.000 Haushalte im Ausbauplan. Über 100 Gewerbegebiete sind für den Glasfaserausbau freigegeben. Nächstes Jahr werden wir unsere Schlagzahl im Ausbau abermals erhöhen: Auf 100.000 FTTH-Haushalte, denen wir in 12 Monaten einen Glasfaseranschluss ermöglichen.

Diese Kooperation mit den Kommunen ist nicht nur strategisch und politisch einzigartig. Sie dient auch anderen Regionen Deutschlands als Vorbild.

Wir stehen zu unserem Wort

Bis 2025 sollen alle Unternehmen sowie die förderfähigen Schulen in dieser Region direkte Glasfaseranschlüsse bekommen. Bis 2030 sollen dann 90 Prozent der Haushalte mit FTTH versorgt werden. Dies sind rund 1,5 Millionen Haushalte und Unternehmensstandorte. Große Zahlen, die wir gemeinsam und kooperativ erreichen wollen. Wir fühlen uns diesen Ambitionen verpflichtet. Dafür sind wir vor Ort aktiv. Jeden Tag, bei Wind und Wetter.

Überall bauen statt „Rosinen picken“

Mit der Telekom steht der Region Stuttgart ein verbindlicher Partner an der Seite. Wir picken uns nicht die Rosinen raus, sondern bauen die gesamte Region aus. Wir machen jeder Kommune ein Angebot und bauen bereits wie vereinbart in allen Landkreisen und in der Landeshauptstadt aus.

Miteinander reden

Die zweistufige Umsetzungsstruktur mit der Gigabitregion Stuttgart und den Zweckverbänden in den Landkreisen ist ein wesentlicher Aspekt für die Telekom, sich hier zu engagieren. Es ist entscheidend, dass wir diese Struktur vorfinden. Sie vereinfacht die Abstimmung mit den Kommunen enorm. Allein in diesem Jahr sprechen wir mit über 80 Kommunen über die nächsten Schritte im Ausbau. Auch wenn nicht jede dieser Kommunen im kommenden Jahr drankommen wird, ist offensichtlich: Wir setzen auf Transparenz und den offenen Dialog.

Förderung und open access

Die Telekom wird sich auch weiterhin an Förderverfahren beteiligen. Und wir bauen offene Netze, die alle anderen Unternehmen zu fairen, marktwirtschaftlichen Bedingungen nutzen können. Das nennen wir open access. Die Telekom hat viele Unternehmen als Partner. Große und kleine Unternehmen, die unser Netz für ihre Kundenbeziehungen nutzen. Andere Anbieter können oder wollen dies nicht in diesem Umfang – aus kommerziellen, prozessualen oder technologischen Gründen.

Stadtwerke sind wichtige Partner

Mit Weinstadt haben wir Anfang Oktober ein weiteres Stadtwerk für die Zusammenarbeit gewonnen. Nach den Stadtwerken Filderstadt und Ludwigsburg ist Weinstadt nun das dritte Stadtwerk, das unserem Projekt beitritt. Auch hier kommt zusammen, was zusammengehört. Die kommunalen Versorger haben die Kontakte und das Know-how vor Ort, wir bringen die Expertise in Sachen Netzbetrieb und Vermarktung mit. Dies sind Kooperationen in der Kooperation. Puzzlestücke, die so vor Jahren noch nicht zusammengepasst hätten.

Der Glasfaserausbau ist ein regionales Geschäft

Für den Netzausbau gilt: FTTH, also Fiber to the Home, ist ein absolut regionales Geschäft. Wir brauchen die Unterstützung der lokalen Entscheider. Ich denke hier an schnelle Genehmigungen, Zugang zu Häusern und Wohnungen, digitalisierte Prozesse und einen deutlich höheren Anteil an modernen Verlegemethoden. Wir werden unsere Ziele nur mit einem gelebten Pragmatismus schaffen. Auch das ist ein Grundgedanke für zukunftsfähige Partnerschaften.