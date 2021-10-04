Code Week mit Magenta: Tüfteln, Programmieren und Teamwork

Die Code Week ist eine Breiteninitiative, die von vielen Freiwilligen veranstaltet und von der Europäischen Union unterstützt wird. Sie findet in diesem Jahr vom 9. Bis 24. Oktober statt – und auch die Telekom lädt zu Workshops und Mitmach-Veranstaltungen ein. Die Teilnehmer*innen erhalten spannende Einblicke in die digitale Welt. Mit Hard- und Software sollen kreative Ideen entstehen und die Begeisterung fürs Tüfteln und Programmieren geweckt werden.

Die Sessions: #DABEI?

Digitale Bildung ist eines der wichtigsten Themen für die Zukunft, für die sich die Telekom besonders einsetzt und engagiert. Im Rahmen der Code Week laden wir in unsere Flagship-Stores und in den Räumen der Hochschule für Telekommunikation Leipzig (HfTL) zu inspirierenden Sessions ein.

Großartige Apps starten mit großartigen Ideen: Schüler*innen erarbeiten zusammen unter Anleitung eines Apple Professional Learning Specialist (APLS) eine App-Idee. Dafür werden iPad und digitale App Design Ressourcen von Apple bereitgestellt.

„Design Thinking“ ist eine essenzielle Fähigkeit für die zukünftigen beruflichen Karrieren der Schüler*innen. Das App-Design Protokoll unterstützt Schüler*innen, ein für sie relevantes Problem zu identifizieren und eine App-Idee zur Lösung zu planen, einen Prototypen zu entwerfen und diese zu evaluieren. So lernen Schüler*innen auf eine neue Art zu denken und Ideen zum Leben zu erwecken.

Die Sessions finden in kleinen Gruppen von bis zu 15 Teilnehmenden in Präsenz zwischen dem 11. und 21. Oktober statt. Die Events in den Telekom Shops richten sich an Schüler*innen ab der 9. Klassenstufe.