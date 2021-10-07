Sky Ticket App auf dem MagentaTV Stick verfügbar

Die Deutsche Telekom und Sky Deutschland erleichtern MagentaTV-Kunden den Zugang zum beliebten Streaming-Dienst Sky Ticket. Ab sofort können MagentaTV-Kunden die Sky Ticket App über den MagentaTV Stick nutzen. Damit erhalten sie einfachen Zugriff auf preisgekrönte Serien wie Sky Originals, Produktionen von HBO und Showtime, aktuelle Kinohits, beliebte Inhalte für Familien und den besten Live-Sport. Dazu gehören alle Top-Spiele der Bundesliga an Samstagen, alle Spiele der 2. Bundesliga, des DFB-Pokals und der Premier League, alle Rennen der Formel 1 und mit Beginn der neuen Saison auch die National Hockey League (NHL).

Zukünftig sollen MagentaTV-Kunden das Streaming-Angebot auch direkt über MagentaTV buchen können. Auch die Verfügbarkeit der Sky Ticket App für den Media Receiver und die MagentaTV Box folgt zu einem späteren Zeitpunkt.