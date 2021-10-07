Smartwatch zum Hören

In der ersten Folge packen wir eine Smartwatch für Senior*innen aus, die Safety Watch MT43AX von TCL. Danach sprechen wir mit Kerstin Moser, Produkt-Expertin von der Telekom über technische Fragen. Und ganz abschließend noch mit unserem Kooperationspartner, der Johanniter-Unfallhilfe über wichtige Tipps im Notfall.

Jeder kennt das klassische Unboxing-Video auf YouTube: Jemand hält enthusiastisch einen verlockend scheinenden Karton in die Kamera. Und wir als Zuschauer sitzen gespannt davor und fragen uns: Wie sieht das neue Smartphone oder der neue Akkubohrer aus? Wodurch zeichnet sich das Produkt aus? Und warum brauche ich das?

Genau diese Spannung wollten wir transportieren und haben uns gefragt: Funktioniert Unboxing auch zum Hören? Unsere Idee: Erst wird ausgepackt – Knistergeräusche und detailreiche Beschreibungen sind garantiert. Danach folgen Experten-Interviews über technische Eigenheiten und mit Antworten auf die meistgestellten Fragen der Telekom-Kund*innen.