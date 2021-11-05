MagentaTV: TVNOW wird RTL+

Seit Ende 2020 ist das Streamingangebot TVNOW fester Bestandteil von MagentaTV. Jetzt hat RTL Deutschland TVNOW in RTL+ umbenannt. Für MagentaTV Kund*innen ändert sich nichts: Das Paket TVNOW PREMIUM heißt jetzt RTL+ Premium und ist in die Tarife MagentaTV Smart, MagentaTV Entertain und MagentaTV Netflix integriert. Preis und Inhalte bleiben von der Änderung unberührt. Die TVNOW App wird automatisch zur RTL+ App. Auf dem Media Receiver und der MagentaTV Box wird die App automatisch aktualisiert. Bei anderen Endgeräten ist ein Update erforderlich.

Zudem hat RTL für das erste Halbjahr 2022 angekündigt RTL+ zu einem allumfassenden Medien-Abo in Deutschland weiter zu entwickeln. Abonnent*innen erhalten dann nicht nur Filme und Serien, Shows, Dokumentationen, Sport und Information, sondern auch ein umfangreiches Musikangebot, exklusive Podcasts, eine gut gefüllte Hörbuch-Bibliothek und Zugang zu digitalen Premium-Zeitschriften.

Von dieser Weiterentwicklung profitieren MagentaTV Kund*innen dank der Partnerschaft mit RTL: Auch die neue Entertainment-Plattform RTL+ mit allen Mediengattungen wird die Telekom bei MagentaTV integrieren – und das exklusiv und mit Preisvorteil für ihre Kund*innen.

Über die weiteren Schritte und konkreten Angebote wird die Telekom zu einem späteren Zeitpunkt informieren.

